Главные новости Харькова 14 апреля: удар «шахедов», 10 БПЛА сбили
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:13
За сутки на Харьковщине из-за обстрелов произошло 12 пожаров — ГСЧС
«За сутки враг вызвал 12 пожаров в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах области. Девять из этих пожаров произошло в лесных массивах. В Харьковском и Купянском районах горели частный дом, хозяйственная постройка. Все пожары, вызванные российскими террористами, были оперативно ликвидированы силами ГСЧС», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В целом за сутки спасатели потушили 36 пожаров в экосистемах на общей площади около 22 га.
07:57
Два человека погибли от удара по Харьковщине вечером 13 апреля — ХОВА
«Около 21 часа 13 апреля оккупанты нанесли удары по с. Веселое Липецкой громады. Полностью разрушен частный дом. Погибли двое гражданских — мужчина и женщина. Их деблокировали из-под завалов. Данные устанавливаются», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
07:36
Ночью на Харьковщине сбили 10 «шахедов», минимум два ударили по Харькову
Ночью территорию Украины атаковали 10 БПЛА типа «Shahed-131/136», проинформировал утром 14 апреля командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. По его данным все беспилотники сбили на Харьковщине.
Начальник ХОВА Олег Синегубов при этом утром 14 апреля сообщил, что минимум два «шахеда» ударили по Харькову — целью был объект критической инфраструктуры. Синегубов поблагодарил за работу силы ПВО.
07:15
Ночью в Харькове были слышны взрывы, город атаковали «шахеды»
Воздушную тревогу в Харькове ночью объявляли дважды — с 23:16 по 00:58 и с 01:05 по 01:22. Во время первой из тревог Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки «шахедов».
А в 23:56 призвали быть в укрытиях жителей Харькова.
После полуночи мэр Игорь Терехов заявил, что город — под атакой БПЛА.
Следом в городе слышали взрывы. Вторая за ночь тревога была из-за ракетной опасности.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, синегубов, терехов, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".