Армия РФ не штурмовала, но наносила удары по Купянску и окрестностям — Генштаб
Фото : Генштаб ВСУ
В вечерней сводке 14 апреля Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и ситуации на фронте на Купянском направлении.
«На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Подолы Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.
За сутки по территории Украины россияне нанесли 65 авиаударов, а также совершили 57 обстрелов из РСЗО и восемь раз применили ракеты.
На фронте зафиксировали 42 боевых столкновения.
«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника», — дополнили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 19:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке 14 апреля Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и ситуации на фронте на Купянском направлении".