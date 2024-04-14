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Армия РФ не штурмовала, но наносила удары по Купянску и окрестностям — Генштаб

Происшествия 19:25   14.04.2024
Оксана Горун
Армия РФ не штурмовала, но наносила удары по Купянску и окрестностям — Генштаб Фото : Генштаб ВСУ

В вечерней сводке 14 апреля Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и ситуации на фронте на Купянском направлении.

«На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Подолы Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

За сутки по территории Украины россияне нанесли 65 авиаударов, а также совершили 57 обстрелов из РСЗО и восемь раз применили ракеты.

На фронте зафиксировали 42 боевых столкновения.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника», — дополнили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 19:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке 14 апреля Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и ситуации на фронте на Купянском направлении".