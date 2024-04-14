Армия РФ не штурмовала, но наносила удары по Купянску и окрестностям — Генштаб

В вечерней сводке 14 апреля Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и ситуации на фронте на Купянском направлении.

«На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Подолы Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

За сутки по территории Украины россияне нанесли 65 авиаударов, а также совершили 57 обстрелов из РСЗО и восемь раз применили ракеты.

На фронте зафиксировали 42 боевых столкновения.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника», — дополнили в ГШ.