Россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил о пострадавшей в результате удара КАБами по Харьковской области днем 14 апреля.
«Оккупанты ударили двумя КАБами в районе Слатино. Есть повреждения частных домов и гражданской инфраструктуры», — написал Задоренко.
Позже он уточнил: в результате обстрела осколочные ранения в спину получила женщина 1972 года рождения. Ее забрали в больницу. Повреждены три частных и два многоквартирных дома.
О пусках КАБом по Харьковщине Воздушные силы ВСУ предупредили в 15:27 14 апреля.
Перед этим Задоренко призвал жителей Дергачевской громады быть в укрытиях.
Читайте также: «Конечно, есть падение обломков» — спикер ВС ВСУ об атаке «шахедов» на Харьков
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дергачевская громада, задоренко, КАБ, новости Харькова, раненая;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 16:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил о пострадавшей в результате удара КАБами по Харьковской области днем 14 апреля".