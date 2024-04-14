Россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил о пострадавшей в результате удара КАБами по Харьковской области днем 14 апреля.

«Оккупанты ударили двумя КАБами в районе Слатино. Есть повреждения частных домов и гражданской инфраструктуры», — написал Задоренко.

Позже он уточнил: в результате обстрела осколочные ранения в спину получила женщина 1972 года рождения. Ее забрали в больницу. Повреждены три частных и два многоквартирных дома.

О пусках КАБом по Харьковщине Воздушные силы ВСУ предупредили в 15:27 14 апреля.

Перед этим Задоренко призвал жителей Дергачевской громады быть в укрытиях.