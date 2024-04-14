Live
  • Вс 14.04.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 39.17
  • EUR 42.02

«Конечно, есть падение обломков» — спикер ВС ВСУ об атаке «шахедов» на Харьков

Происшествия 16:36   14.04.2024
Оксана Горун
«Конечно, есть падение обломков» — спикер ВС ВСУ об атаке «шахедов» на Харьков Скриншот

Илья Евлаш, спикер командования Воздушных сил, в эфире нацмарафона рассказал о том, как ночью сбивали дроны на Харьковщине.

«В общем-то, вы видели сегодняшний результат. 10 из 10 дронов были поражены нашими мобильными огневыми группами Сил обороны. Командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил за отличную работу. Конечно, в таких условиях, в непосредственной близости к Харькову (границы с РФ — Ред.), когда немного времени для подготовки и отражения воздушного нападения противника, такой результат достаточно и достаточно хорош. Конечно, есть падение обломков, поэтому мы постоянно призываем наших граждан спускаться (в укрытия) и не игнорировать воздушную тревогу», — отметил Евлаш.

Он также отметил, что в последние дни снизилась активность российской авиации, которая на неделе забрасывала Украину ракетами и КАБами.

«Что касается российской авиации, сейчас мы видим такое «затишье» по сравнению с предыдущими днями. Конечно, мы фиксируем в пределах наших границ, но пока не фиксируем сейчас серьезных угроз и пусков. Мы готовы постоянно к отражению воздушного нападения на любом направлении», — подчеркнул спикер ВС ВСУ.

Читайте также: Небо над Харьковом закрыть возможно, я уверен, что будет защита – Терехов

Напомним, ночью взрывы слышали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов предупреждал, что Харьков атакуют вражеские БПЛА. Утром командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что ночью над Харьковщиной сбили все 10 «шахедов», которые атаковали Украину. Синегубов проинформировал, что по Харькову ударили как минимум два «шахеда», целью были объекты критической инфраструктуры.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 14 апреля: пуски КАБов, есть раненая
Главные новости Харькова 14 апреля: пуски КАБов, есть раненая
14.04.2024, 16:53
«Конечно, есть падение обломков» — спикер ВС ВСУ об атаке «шахедов» на Харьков
«Конечно, есть падение обломков» — спикер ВС ВСУ об атаке «шахедов» на Харьков
14.04.2024, 16:36
Харьковчан предупредили об опасных метеорологических явлениях
Харьковчан предупредили об опасных метеорологических явлениях
14.04.2024, 15:14
Россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина
Россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина
14.04.2024, 16:47
Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине — Минэнерго
Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине — Минэнерго
14.04.2024, 11:28
В ХАЦ заявили, что за Булахом установили видеонаблюдение
В ХАЦ заявили, что за Булахом установили видеонаблюдение
14.04.2024, 14:10

Новости по теме:

16:36
«Конечно, есть падение обломков» — спикер ВС ВСУ об атаке «шахедов» на Харьков
07:05
На Харьковщине ночью сбили десять «шахедов» — командующий ВС ВСУ Олещук
11:29
Почему над Харьковом и областью «расплодились» БПЛА-разведчики: ответ ВС ВСУ
11:48
Как «шахеды» долетели до Харькова: объяснение Воздушных сил ВСУ
23:07
Главные новости Харькова 1.04: взрыв, ситуация со светом, горела многоэтажка

Вы читали новость: ««Конечно, есть падение обломков» — спикер ВС ВСУ об атаке «шахедов» на Харьков»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 16:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Илья Евлаш, спикер командования Воздушных сил, в эфире нацмарафона рассказал о том, как ночью сбивали дроны на Харьковщине".