«Конечно, есть падение обломков» — спикер ВС ВСУ об атаке «шахедов» на Харьков

Илья Евлаш, спикер командования Воздушных сил, в эфире нацмарафона рассказал о том, как ночью сбивали дроны на Харьковщине.

«В общем-то, вы видели сегодняшний результат. 10 из 10 дронов были поражены нашими мобильными огневыми группами Сил обороны. Командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил за отличную работу. Конечно, в таких условиях, в непосредственной близости к Харькову (границы с РФ — Ред.), когда немного времени для подготовки и отражения воздушного нападения противника, такой результат достаточно и достаточно хорош. Конечно, есть падение обломков, поэтому мы постоянно призываем наших граждан спускаться (в укрытия) и не игнорировать воздушную тревогу», — отметил Евлаш.

Он также отметил, что в последние дни снизилась активность российской авиации, которая на неделе забрасывала Украину ракетами и КАБами.

«Что касается российской авиации, сейчас мы видим такое «затишье» по сравнению с предыдущими днями. Конечно, мы фиксируем в пределах наших границ, но пока не фиксируем сейчас серьезных угроз и пусков. Мы готовы постоянно к отражению воздушного нападения на любом направлении», — подчеркнул спикер ВС ВСУ.

Напомним, ночью взрывы слышали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов предупреждал, что Харьков атакуют вражеские БПЛА. Утром командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что ночью над Харьковщиной сбили все 10 «шахедов», которые атаковали Украину. Синегубов проинформировал, что по Харькову ударили как минимум два «шахеда», целью были объекты критической инфраструктуры.