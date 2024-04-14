“Звичайно, є падіння уламків” – речник ПС ЗСУ про атаку “шахедів” на Харків

Ілля Євлаш, речник командування Повітряних сил, в етері нацмарафону розповів про те, як уночі збивали дрони на Харківщині.

“Загалом ви бачили сьогоднішній результат. 10 з 10 дронів були уражені нашими мобільними вогневими групами Сил оборони. Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував за відмінну роботу. Звичайно, в таких умовах, в безпосередній близькості до Харкова (кордону з РФ – Ред.), коли небагато часу для підготовки та відбиття повітряного нападу противника, такий результат є досить і досить хорошим. Звісно, що є падіння уламків, тому ми постійно закликаємо наших громадян спускатися та не ігнорувати повітряну тривогу”, – сказав Євлаш.

Він також відзначив, що останніми днями знизилася активність російської авіації, яка на тижні закидала Україну ракетами та КАБами.

“Що ж до російської авіації, зараз ми бачимо те, що таке затишшя в порівнянні з попередніми днями. Звичайно, що ми фіксуємо в межах наших кордонів, але поки що не фіксуємо зараз серйозних загроз і пусків. Так, ми готові постійно до відбиття повітряного нападу на будь-якому напрямку”, — наголосив спікер ПС ЗСУ.

Нагадаємо, вночі вибухи чули у Харкові. Мер міста Ігор Терехов попереджав, що Харків атакують ворожі БПЛА. Вранці командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що вночі над Харківщиною збили усі 10 “шахедів”, які атакували Україну. Синєгубов поінформував, що по Харкову вдарили як мінімум два “шахеди”, ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.