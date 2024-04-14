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Росіяни вдарили КАБами по Дергачівській громаді: поранена жінка

Події 16:47   14.04.2024
Оксана Горун
Росіяни вдарили КАБами по Дергачівській громаді: поранена жінка

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про постраждалу внаслідок удару КАБами по Харківській області вдень 14 квітня.

“Окупанти вдарили двома КАБами в районі Слатиного. Є пошкодження приватних будинків та цивільної інфраструктури”, – написав Задоренко.

Пізніше він уточнив: внаслідок обстрілу осколкові поранення у спину отримала жінка 1972 року народження. Її забрали до лікарні. Пошкоджені три приватні та два багатоквартирні будинки.

Про пуски КАБів по Харківщині Повітряні сили ЗСУ попередили о 15:27 14 квітня.

Перед цим Задоренко закликав жителів Дергачівської громади бути в укриттях.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 16:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про постраждалу внаслідок удару КАБами по Харківській області вдень 14 квітня".