Росіяни вдарили КАБами по Дергачівській громаді: поранена жінка
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про постраждалу внаслідок удару КАБами по Харківській області вдень 14 квітня.
“Окупанти вдарили двома КАБами в районі Слатиного. Є пошкодження приватних будинків та цивільної інфраструктури”, – написав Задоренко.
Пізніше він уточнив: внаслідок обстрілу осколкові поранення у спину отримала жінка 1972 року народження. Її забрали до лікарні. Пошкоджені три приватні та два багатоквартирні будинки.
Про пуски КАБів по Харківщині Повітряні сили ЗСУ попередили о 15:27 14 квітня.
Перед цим Задоренко закликав жителів Дергачівської громади бути в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 16:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про постраждалу внаслідок удару КАБами по Харківській області вдень 14 квітня".