Армія РФ не штурмувала, але завдавала ударів по Куп’янську – Генштаб
У вечірньому зведенні 14 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудари та ситуацію на фронті на Куп’янському напрямку.
“На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли Харківської області“, – поінформували в Генштабі.
За добу по території України росіяни завдали 65 авіаударів, а також здійснили 57 обстрілів з РСЗВ і вісім разів застосували ракети.
На фронті зафіксували 42 бойові зіткнення.
“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника“, – доповнили в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 19:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зведенні 14 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудари та ситуацію на фронті на Куп’янському напрямку".