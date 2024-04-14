Армія РФ не штурмувала, але завдавала ударів по Куп’янську – Генштаб

У вечірньому зведенні 14 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудари та ситуацію на фронті на Куп’янському напрямку.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

За добу по території України росіяни завдали 65 авіаударів, а також здійснили 57 обстрілів з РСЗВ і вісім разів застосували ракети.

На фронті зафіксували 42 бойові зіткнення.

“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника“, – доповнили в ГШ.