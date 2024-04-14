Два человека погибли от удара по Харьковщине вечером 13 апреля — ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что смертельнім стал удар по селу Веселое в Липецкой громады накануне вечером. Там разрушен частный дом.
«Около 21 часа 13 апреля оккупанты нанесли удары по с. Веселое Липецкой громады. Полностью разрушен частный дом. Погибли двое гражданских — мужчина и женщина. Их деблокировали из-под завалов. Данные устанавливаются», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, ночью взрывы слышали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов предупреждал, что Харьков атакуют вражеские БПЛА. Утром командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что ночью над Харьковщиной сбили все 10 «шахедов», которые атаковали Украину. Синегубов проинформировал, что по Харькову ударили как минимум два «шахеда», целью были объекты критической инфраструктуры.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, новости Харькова, обстрелы, погибшие, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 07:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что смертельнім стал удар по селу Веселое в Липецкой громады накануне вечером. Там разрушен частный дом".