Двоє людей загинули від удару по Харківщині ввечері 13 квітня – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що смертельним став удар по селу Веселе в Липецькій громаді напередодні ввечері. Там зруйнували приватний будинок.

“Близько 21 години 13 квітня окупанти завдали ударів по с.Веселе Липецької громади. Повністю зруйновано приватний будинок. Загинули двоє цивільних – чоловік та жінка. Їх деблокували з-під завалів. Дані встановлюються”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вночі вибухи чули у Харкові. Мер міста Ігор Терехов попереджав, що Харків атакують ворожі БПЛА. Вранці командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що вночі над Харківщиною збили усі 10 “шахедів”, які атакували Україну. Синєгубов поінформував, що по Харкову вдарили як мінімум два “шахеди”, ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.