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Двоє людей загинули від удару по Харківщині ввечері 13 квітня – ХОВА

Події 07:51   14.04.2024
Оксана Горун
Двоє людей загинули від удару по Харківщині ввечері 13 квітня – ХОВА Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що смертельним став удар по селу Веселе в Липецькій громаді напередодні ввечері. Там зруйнували приватний будинок.

“Близько 21 години 13 квітня окупанти завдали ударів по с.Веселе Липецької громади. Повністю зруйновано приватний будинок. Загинули двоє цивільних – чоловік та жінка. Їх деблокували з-під завалів. Дані встановлюються”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вночі вибухи  чули у Харкові. Мер міста Ігор Терехов попереджав, що  Харків атакують ворожі БПЛА. Вранці командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що вночі над Харківщиною збили усі 10 “шахедів”, які атакували Україну. Синєгубов поінформував, що по Харкову вдарили як мінімум два “шахеди”, ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.

Читайте також: Головні новини Харкова 14 квітня: удар “шахедів”, 10 БПЛА збили

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 07:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що смертельним став удар по селу Веселе в Липецькій громаді напередодні ввечері. Там зруйнували приватний будинок".