Двоє людей загинули від удару по Харківщині ввечері 13 квітня – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що смертельним став удар по селу Веселе в Липецькій громаді напередодні ввечері. Там зруйнували приватний будинок.
“Близько 21 години 13 квітня окупанти завдали ударів по с.Веселе Липецької громади. Повністю зруйновано приватний будинок. Загинули двоє цивільних – чоловік та жінка. Їх деблокували з-під завалів. Дані встановлюються”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, вночі вибухи чули у Харкові. Мер міста Ігор Терехов попереджав, що Харків атакують ворожі БПЛА. Вранці командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що вночі над Харківщиною збили усі 10 “шахедів”, які атакували Україну. Синєгубов поінформував, що по Харкову вдарили як мінімум два “шахеди”, ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.
Читайте також: Головні новини Харкова 14 квітня: удар “шахедів”, 10 БПЛА збили
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, новини Харкова, обстріли, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двоє людей загинули від удару по Харківщині ввечері 13 квітня – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 07:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що смертельним став удар по селу Веселе в Липецькій громаді напередодні ввечері. Там зруйнували приватний будинок".