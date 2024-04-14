Головні новини Харкова 14 квітня: удар “шахедів”, 10 БПЛА збили

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:13

За добу на Харківщині через обстріли сталося 12 пожеж – ДСНС

“За добу ворог спричинив 12 пожеж у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області. Дев’ять із цих пожеж трапились у лісових масивах. В Харківському та Куп’янському районах горіли приватний житловий будинок та господарча споруда. Всі пожежі, спричинені російськими терористами, оперативно ліквідовані силами ДСНС”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу рятувальники загасили 36 пожеж на екосистемах на загальній площі близько 22 га.

07:57

Двоє людей загинули від удару по Харківщині ввечері 13 квітня — ХОВА

“Близько 21 години 13 квітня окупанти завдали ударів по с.Веселе Липецької громади. Повністю зруйновано приватний будинок. Загинули двоє цивільних – чоловік та жінка. Їх деблокували з-під завалів. Дані встановлюються”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

07:36

Вночі на Харківщині збили 10 “шахедів”, щонайменше два вдарили по Харкову

Вночі територію України атакували 10 БПЛА типу “Shahed-131/136”, поінформував уранці 14 квітня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. За його даними, всі безпілотники збили на Харківщині.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов при цьому вранці 14 квітня повідомив, що мінімум два “шахеди” вдарили по Харкову – ціллю був об’єкт критичної інфраструктури. Синєгубов подякував за роботу силам ППО.

07:15

Вночі у Харкові було чути вибухи, місто атакували “шахеди”

Повітряну тривогу в Харкові вночі оголошували двічі – з 23:16 до 00:58 та з 01:05 до 01:22. Під час першої з тривог Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки “шахедів”.

А о 23:56 закликали бути в укриттях мешканців Харкова.

Після півночі мер Ігор Терехов заявив, що місто – під атакою БПЛА.

Слідом у місті чули вибухи. Друга за ніч тривога була через ракетну небезпеку.