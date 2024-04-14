Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Харківщині – Міненерго
Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію із забезпеченням електрикою на Харківщині.
“Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Харківщині. Знеструмлювалось обладнання”, – поінформувала пресслужба міністерства.
За даними Міненерго, загалом у Харківській області зараз без електроенергії залишаються майже 24 тисячі домогосподарств у 61 населеному пункті. У Харкові діють погодинні графіки відключення електрики.
“Минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні”, — пояснили в Міненерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 11:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію із забезпеченням електрикою на Харківщині".