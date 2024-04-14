Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Харківщині – Міненерго

Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію із забезпеченням електрикою на Харківщині.

“Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Харківщині. Знеструмлювалось обладнання”, – поінформувала пресслужба міністерства.

За даними Міненерго, загалом у Харківській області зараз без електроенергії залишаються майже 24 тисячі домогосподарств у 61 населеному пункті. У Харкові діють погодинні графіки відключення електрики.

“Минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні”, — пояснили в Міненерго.