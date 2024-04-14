Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине — Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации с обеспечением электричеством на Харьковщине.
«Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру в Харьковской области. Обесточивалось оборудование», — проинформировала пресс-служба министерства.
По данным Минэнерго, в общей сложности в Харьковской области сейчас без электроэнергии остаются почти 24 тысячи домохозяйств в 61 населенном пункте. В Харькове действуют почасовые графики отключений электричества.
«За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня», — пояснили в Минэнерго.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 11:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации с обеспечением электричеством на Харьковщине".