Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине — Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации с обеспечением электричеством на Харьковщине.

«Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру в Харьковской области. Обесточивалось оборудование», — проинформировала пресс-служба министерства.

По данным Минэнерго, в общей сложности в Харьковской области сейчас без электроэнергии остаются почти 24 тысячи домохозяйств в 61 населенном пункте. В Харькове действуют почасовые графики отключений электричества.

«За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня», — пояснили в Минэнерго.