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Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине — Минэнерго

Общество 11:28   14.04.2024
Оксана Горун
Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине — Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации с обеспечением электричеством на Харьковщине.

«Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру в Харьковской области. Обесточивалось оборудование», — проинформировала пресс-служба министерства.

По данным Минэнерго, в общей сложности в Харьковской области сейчас без электроэнергии остаются почти 24 тысячи домохозяйств в 61 населенном пункте. В Харькове действуют почасовые графики отключений электричества.

«За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня», — пояснили в Минэнерго.

Читайте также: Без света по три часа: новый график отключений в Харькове и области

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 11:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации с обеспечением электричеством на Харьковщине".