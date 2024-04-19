Ракетний удар по Дніпру та збитий Ту-22М3: офіційні дані

Міністр МВС Ігор Клименко та президент України Володимир Зеленський повідомили про наслідки ракетної атаки на Дніпро та Дніпропетровську область. Загинули діти шести та восьми років. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук заявив, що російський Ту-22М3 збили Повітряні сили України у взаємодії з ГУР.

“У Дніпрі пошкоджено житлову пʼятиповерхівку та обʼєкти цивільної інфраструктури. Станом на зараз у місті 2 загиблих та 16 поранених. Психологічну допомогу отримали 30 осіб. У Синельниківсьому районі пошкоджено більше десятка приватних будинків. Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовано. На жаль, кількість постраждалих зростатиме. Розбір завалів пошкоджених будинків триває”, – повідомив про наслідки нічної ракетної атаки міністр МВС України Ігор Клименко.

Президент України Володимир Зеленський поінформував, що під ударами були Дніпро, Кривий Ріг та Синельникове.

“Кілька поверхів звичайного житлового будинку зруйновані, пошкоджений вокзал. Під ударом на Дніпровщині були також Кривий Ріг та Синельникове”, – написав Зеленський.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що для нічної атаки росіяни використали 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників. ППО знищила 15 ракет і 14 безпілотників, а також літак-ракетоносій Ту-22М3.

“Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети”, – заявив Олещук.