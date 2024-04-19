Live
  • Пт 19.04.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

Ракетний удар по Дніпру та збитий Ту-22М3: офіційні дані

Події 09:07   19.04.2024
Оксана Горун
Ракетний удар по Дніпру та збитий Ту-22М3: офіційні дані Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Міністр МВС Ігор Клименко та президент України Володимир Зеленський повідомили про наслідки ракетної атаки на Дніпро та Дніпропетровську область. Загинули діти шести та восьми років. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук заявив, що російський Ту-22М3 збили Повітряні сили України у взаємодії з ГУР.

У Дніпрі пошкоджено житлову пʼятиповерхівку та обʼєкти цивільної інфраструктури. Станом на зараз у місті 2 загиблих та 16 поранених. Психологічну допомогу отримали 30 осіб. У Синельниківсьому районі пошкоджено більше десятка приватних будинків. Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовано. На жаль, кількість постраждалих зростатиме. Розбір завалів пошкоджених будинків триває”, – повідомив про наслідки нічної ракетної атаки міністр МВС України Ігор Клименко.

Президент України Володимир Зеленський поінформував, що під ударами були Дніпро, Кривий Ріг та Синельникове.

“Кілька поверхів звичайного житлового будинку зруйновані, пошкоджений вокзал. Під ударом на Дніпровщині були також Кривий Ріг та Синельникове”, – написав Зеленський.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що для нічної атаки росіяни використали 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників. ППО знищила 15 ракет і 14 безпілотників, а також літак-ракетоносій Ту-22М3.

“Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети”, – заявив Олещук.

Читайте також: Розбився російський літак Ту-22М3, що бив ракетами по Україні (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові зменшили прапор України на центральному флагштоку (фото)
У Харкові зменшили прапор України на центральному флагштоку (фото)
19.04.2024, 09:21
Ракетний удар по Дніпру та збитий Ту-22М3: офіційні дані
Ракетний удар по Дніпру та збитий Ту-22М3: офіційні дані
19.04.2024, 09:07
Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
19.04.2024, 08:23
Вовчанськ пів дня горів від обстрілів, під Харковом ударила С-300: дані ХОВА
Вовчанськ пів дня горів від обстрілів, під Харковом ударила С-300: дані ХОВА
19.04.2024, 08:19
Розбився російський літак Ту-22М3, що бив ракетами по Україні (відео)
Розбився російський літак Ту-22М3, що бив ракетами по Україні (відео)
19.04.2024, 07:46
Головні новини Харкова 19.04: світло відключатимуть довше, наслідки обстрілів
Головні новини Харкова 19.04: світло відключатимуть довше, наслідки обстрілів
19.04.2024, 08:34

Новини за темою:

17:17
Мер Дніпра назвав імпотентом генсека ООН після вбивства РФ дітей в Одесі
12:20
За плювок у харківського копа блогера з Дніпра посадили на два роки (фото)
22:04
АТБ і Райффайзен Банк передали сучасне медобладнання лікарні у Дніпрі (фото)
11:41
Новий поїзд із Харкова до Дніпра пустять з березня: подробиці
09:21
ЗСУ об’єднали плацдарми на лівому березі Дніпра: що відбувається – Машовець

Ви читали новину: «Ракетний удар по Дніпру та збитий Ту-22М3: офіційні дані»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 09:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр МВС Ігор Клименко та президент України Володимир Зеленський повідомили про наслідки ракетної атаки на Дніпро та Дніпропетровську область. Загинули діти шести та восьми років. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук заявив, що російський Ту-22М3 збили Повітряні сили України у взаємодії з ГУР".