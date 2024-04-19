Live
  • Пт 19.04.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

Ракетный удар по Днепру и сбитый Ту-22М3: официальные данные

Происшествия 09:07   19.04.2024
Оксана Горун
Ракетный удар по Днепру и сбитый Ту-22М3: официальные данные Фото: Владимир Зеленский/telegram

Министр МВД Игорь Клименко и президент Украины Владимир Зеленский сообщили о последствиях ракетной атаки на Днепр и Днепропетровскую область. Погибли дети шести и восьми лет. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук заявил, что российский Ту-22М3 сбили Воздушные силы Украины при взаимодействии с ГУР.

«В Днепре повреждены жилая пятиэтажка и объекты гражданской инфраструктуры. На сейчас в городе два погибших и 16 раненых. Психологическую помощь получили 30 человек. В Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Загорелись пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Погибли шесть человек, среди которых дети шести и восьми лет. Еще два человека травмированы. К сожалению, количество пострадавших будет расти. Разбор завалов поврежденных домов продолжается», — сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко.

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что под ударами были Днепр, Кривой Рог и Синельниково.

«Несколько этажей обычного жилого дома разрушены, поврежден вокзал. Под ударом на Днепровщине были также Кривой Рог и Синельниково», — написал Зеленский.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что для ночной атаки россияне использовали 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников.  ПВО уничтожила 15 ракет и 14 беспилотников, а также — самолет-ракетоноситель Ту-22М3.

«Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. В ходе сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты», — заявил Олещук.

Читайте также: Разбился российский самолет Ту-22М3, бивший ракетами по Украине (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах
Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах
19.04.2024, 08:23
Ракетный удар по Днепру и сбитый Ту-22М3: официальные данные
Ракетный удар по Днепру и сбитый Ту-22М3: официальные данные
19.04.2024, 09:07
Главные новости Харькова 19 аперля: продление отключений света, обстрелы
Главные новости Харькова 19 аперля: продление отключений света, обстрелы
19.04.2024, 08:34
Массированный удар по Украине и авиабомбы по Харьковщине — сводка Генштаба
Массированный удар по Украине и авиабомбы по Харьковщине — сводка Генштаба
19.04.2024, 07:28
Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)
Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)
17.04.2024, 13:19
В Харькове уменьшили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
В Харькове уменьшили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
19.04.2024, 09:21

Новости по теме:

17:17
Мэр Днепра назвал импотентом генсека ООН после убийства РФ детей в Одессе
12:20
За плевок в харьковского копа блогера из Днепра посадили на два года (фото)
22:04
АТБ и Райффайзен Банк передали современное медоборудование больнице в Днепре
11:41
Новый поезд из Харькова в Днепр пустят с марта: подробности
09:21
ВСУ объединили плацдармы на левом берегу Днепра: что происходит — Машовец

Вы читали новость: «Ракетный удар по Днепру и сбитый Ту-22М3: официальные данные»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 09:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр МВД Игорь Клименко и президент Украины Владимир Зеленский сообщили о последствиях ракетной атаки на Днепр и Днепропетровскую область. Погибли дети шести и восьми лет. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук заявил, что российский Ту-22М3 сбили Воздушные силы Украины при взаимодействии с ГУР".