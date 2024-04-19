Ракетный удар по Днепру и сбитый Ту-22М3: официальные данные
Министр МВД Игорь Клименко и президент Украины Владимир Зеленский сообщили о последствиях ракетной атаки на Днепр и Днепропетровскую область. Погибли дети шести и восьми лет. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук заявил, что российский Ту-22М3 сбили Воздушные силы Украины при взаимодействии с ГУР.
«В Днепре повреждены жилая пятиэтажка и объекты гражданской инфраструктуры. На сейчас в городе два погибших и 16 раненых. Психологическую помощь получили 30 человек. В Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Загорелись пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Погибли шесть человек, среди которых дети шести и восьми лет. Еще два человека травмированы. К сожалению, количество пострадавших будет расти. Разбор завалов поврежденных домов продолжается», — сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко.
Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что под ударами были Днепр, Кривой Рог и Синельниково.
«Несколько этажей обычного жилого дома разрушены, поврежден вокзал. Под ударом на Днепровщине были также Кривой Рог и Синельниково», — написал Зеленский.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что для ночной атаки россияне использовали 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников. ПВО уничтожила 15 ракет и 14 беспилотников, а также — самолет-ракетоноситель Ту-22М3.
«Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. В ходе сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты», — заявил Олещук.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Днепр, загиблі, Зеленский, Клименко, олещук, погибшие, ракетная атака, сбили;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 09:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр МВД Игорь Клименко и президент Украины Владимир Зеленский сообщили о последствиях ракетной атаки на Днепр и Днепропетровскую область. Погибли дети шести и восьми лет. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук заявил, что российский Ту-22М3 сбили Воздушные силы Украины при взаимодействии с ГУР".