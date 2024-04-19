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Як збили російський Ту-22МЗ: подробиці від ГУР МОУ (відео)

Події 10:55   19.04.2024
Оксана Горун
Як збили російський Ту-22МЗ: подробиці від ГУР МОУ (відео)

ГУР спільно з Повітряними силами ЗСУ збили російський літак стратегічної авіації, бомбардувальник Ту-22МЗ. З таких літаків РФ б’є ракетами по всій території України.

Один з дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами. Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився”, – повідомили подробиці в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

ГУР опублікувало відео роботи спеціалістів при знищенні літака.

Відео: ГУР МОУ

“Напевно, Путін, коли коментуватиме, що сталося з його стратегічним бомбардувальником, скаже, що він упав, – поіронізував у етері “Радіо Свобода” представник ГУР Андрій Юсов, зробивши відсилання до коментаря російського диктатора про підводний човен “Курськ” (“она утонула”). – Ми можемо констатувати. Так, успішна операція Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами. І результативна операція: знищення літака стратегічної авіації противника вперше при виконанні бойового завдання в повітрі за період повномасштабного вторгнення. І знищено його під час виконання бойового завдання, тобто інший літак, що слідував за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще ряд ракет не були випущені по Україні”.

Читайте також: Розбився російський літак Ту-22М3, що бив ракетами по Україні (відео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 10:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУР спільно з Повітряними силами ЗСУ збили російський літак стратегічної авіації, бомбардувальник Ту-22МЗ. З таких літаків РФ б’є ракетами по всій території України".