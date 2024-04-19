Как сбили российский Ту-22МЗ: подробности от ГУР МОУ (видео)

ГУР совместно с Воздушными силами ВСУ сбили российский самолет стратегической авиации, бомбардировщик Ту-22МЗ. С таких самолетов РФ бьет ракетами по всей территории Украины.

«Один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в ночь на 19 апреля совершали ракетную атаку против Украины, был сбит в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами. Вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет далекого радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился», — сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

ГУР опубликовало видео работы специалистов при уничтожении самолета.

Видео: ГУР МОУ

«Наверное, Путин, когда будет комментировать, что произошло с его стратегическим бомбардировщиком, он скажет, что он упал, — поиронизировал в эфире «Радио Свобода» представитель ГУР Андрей Юсов, делая отсылку к комментарию российского диктатора о подлодке «Курск» («она утонула»). — Мы можем констатировать. Да, успешная операция Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами. И результативная операция: уничтожение самолета стратегической авиации противника впервые при выполнении боевого задания в воздухе за период полномасштабного вторжения. И уничтожен он во время выполнения боевой задачи, то есть другой, следовавший за ним, самолет был вынужден развернуться. И это значит, что еще ряд ракет не были выпущены по Украине».