Скільки коштують генератори, повербанки та зарядні станції у Харкові
У Харкові проаналізували ціни на генератори та пристрої автономного живлення, якими мешканці можуть скористатися на випадок тривалого відключення електроенергії, повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.
Отже, бензинові генератори залежно від потужності (від 1,5 до 7,5 кВт) та виробника коштують від 10 до 45 тис. грн.
Ціни на портативні зарядні станції, які використовують для зарядки гаджетів та роботи побутової електротехніки (комп’ютер, wi-fi роутер, холодильник тощо), залежно від виробника, ємності та потужності і в середньому становлять від 10 до 70 тис. грн.
Павербанки коштують в середньому від 400 до 7000 грн. Ціни залежать від торгової марки, ємності пристрою, кількості USB-портів та інших особливостей.
У департаменті зазначили, що ціни на ці категорії товарів залишилися на рівні осені 2023 року.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: генераторы, зарядные станции, павербанки;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 13:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові проаналізували ціни на генератори та пристрої автономного живлення, якими мешканці можуть скористатися на випадок тривалого відключення електроенергії, повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.".