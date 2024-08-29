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Сколько стоят генераторы, повербанки и зарядные станции в Харькове

Происшествия 13:34   29.08.2024
Оксана Якушко
Сколько стоят генераторы, повербанки и зарядные станции в Харькове Фото: OBOZREVATEL,

В Харькове проанализировали цены на генераторы и устройства автономного питания, которыми жильцы могут воспользоваться случаем длительного отключения электроэнергии, сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка.

Итак, бензиновые генераторы в зависимости от мощности (от 1,5 до 7,5 кВт) и производителя стоят от 10 до 45 тыс. грн.

Цены на портативные зарядные станции, которые используют для зарядки гаджетов и работы бытовой электротехники (компьютер, wi-fi роутер, холодильник и т.п.), в зависимости от производителя, емкости и мощности и в среднем от 10 до 70 тыс. грн.

Павербанки стоят в среднем от 400 до 7000 грн. Цены зависят от торговой марки, емкости устройства, количества USB-портов и других особенностей.

В департаменте отметили, что цены на эти категории товаров остались на уровне осени 2023 года.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 13:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проанализировали цены на генераторы и устройства автономного питания, которыми жильцы могут воспользоваться случаем длительного отключения электроэнергии, сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка.".