Сколько стоят генераторы, повербанки и зарядные станции в Харькове

В Харькове проанализировали цены на генераторы и устройства автономного питания, которыми жильцы могут воспользоваться случаем длительного отключения электроэнергии, сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка.

Итак, бензиновые генераторы в зависимости от мощности (от 1,5 до 7,5 кВт) и производителя стоят от 10 до 45 тыс. грн.

Цены на портативные зарядные станции, которые используют для зарядки гаджетов и работы бытовой электротехники (компьютер, wi-fi роутер, холодильник и т.п.), в зависимости от производителя, емкости и мощности и в среднем от 10 до 70 тыс. грн.

Павербанки стоят в среднем от 400 до 7000 грн. Цены зависят от торговой марки, емкости устройства, количества USB-портов и других особенностей.

В департаменте отметили, что цены на эти категории товаров остались на уровне осени 2023 года.

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