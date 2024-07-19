8 мощных генераторов получила Харьковщина от немецких партнеров

Харьковщина получила от Генпосольства Германии в Киеве, Министерства иностранных дел Германии и Федерального агентства по технической помощи (THW) генераторы большой мощности – от 170 до 500 кВт, сообщила ХОВА.

Оборудование передали на нужды Боровской, Чугуевской, Песочинской, Старосалтовской, Новопокровской территориальных громад, а Слобожанская ОТГ получила 2 генератора. Также генератор мощностью 500 кВт передали для ГСЧС в Харьковской области.

Немецкие партнеры передавали ранее для деоккупированных и пострадавших громад Харьковщины генератор мощностью от 20 до 200 кВт, распределители электроэнергии для них, спальные мешки, тепловые пушки с комплектующими, буржуйки, отбойные молотки и виброплиты, сетевые удлинители.

Читайте также: Больше двух десятков мобильных котельных от ООН установили на Харьковщине