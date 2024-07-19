8 мощных генераторов получила Харьковщина от немецких партнеров
Фото: ХОВА
Харьковщина получила от Генпосольства Германии в Киеве, Министерства иностранных дел Германии и Федерального агентства по технической помощи (THW) генераторы большой мощности – от 170 до 500 кВт, сообщила ХОВА.
Оборудование передали на нужды Боровской, Чугуевской, Песочинской, Старосалтовской, Новопокровской территориальных громад, а Слобожанская ОТГ получила 2 генератора. Также генератор мощностью 500 кВт передали для ГСЧС в Харьковской области.
Немецкие партнеры передавали ранее для деоккупированных и пострадавших громад Харьковщины генератор мощностью от 20 до 200 кВт, распределители электроэнергии для них, спальные мешки, тепловые пушки с комплектующими, буржуйки, отбойные молотки и виброплиты, сетевые удлинители.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: генераторы, германия, допомога, помощь, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 21:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина получила от Генпосольства Германии в Киеве, Министерства иностранных дел Германии и Федерального агентства по технической помощи (THW) генераторы большой мощности – от 170 до 500 кВт, сообщила ХОВА.".