8 потужних генераторів отримала Харківщина від німецьких партнерів

Харківщина отримала від Генпосольства Німеччини в Києві, Міністерства закордонних справ Німеччини та Федерального агентства з технічної допомоги (THW) отримала генератори великої потужності – від 170 до 500 кВт, повідомила ХОВА.

Обладнання передали на потреби Борівської, Чугуївської, Пісочинської, Старосалтівської, Новопокровської територіальних громад, а Слобожанська ОТГ одержала 2 генератори. Також генератор потужністю 500 кВт передали для ГУ ДСНС у Харківській області.

Німецькі партнери передавали раніше для деокупованих і постраждалих громад Харківщини генератор потужністю від 20 до 200 кВт, розподільники електроенергії для них, спальні мішки, теплові гармати з комплектуючими, «буржуйки», відбійні молотки та віброплити, мережеві подовжувачі тощо.