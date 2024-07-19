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8 потужних генераторів отримала Харківщина від німецьких партнерів

Суспільство 21:45   19.07.2024
Оксана Якушко
8 потужних генераторів отримала Харківщина від німецьких партнерів

Харківщина отримала від Генпосольства Німеччини в Києві, Міністерства закордонних справ Німеччини та Федерального агентства з технічної допомоги (THW) отримала генератори великої потужності – від 170 до 500 кВт, повідомила ХОВА.

Обладнання передали на потреби Борівської, Чугуївської, Пісочинської, Старосалтівської, Новопокровської територіальних громад, а Слобожанська ОТГ одержала 2 генератори. Також генератор потужністю 500 кВт передали для ГУ ДСНС у Харківській області.

Німецькі партнери передавали раніше для деокупованих і постраждалих громад Харківщини генератор потужністю від 20 до 200 кВт, розподільники електроенергії для них, спальні мішки, теплові гармати з комплектуючими, «буржуйки», відбійні молотки та віброплити, мережеві подовжувачі тощо.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 21:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина отримала від Генпосольства Німеччини в Києві, Міністерства закордонних справ Німеччини та Федерального агентства з технічної допомоги (THW) отримала генератори великої потужності – від 170 до 500 кВт, повідомила ХОВА.".