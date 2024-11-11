Від манікюрниці до копа. Мешканка Ізюма змінила професію та працювала на РФ

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, 40-річна жінка почала добровільно працювати на РФ після окупації Ізюма.

“При окупантах жінка вирішила змінити рід діяльності та працевлаштувалась до «Изюмского отдела полиции». Колаборантка обійняла посаду «помічника оперативного чергового чергової частини» в окупаційній поліції. Працювала жінка з 8:00 до 17:00, а також заступала на чергування раз на місяць. Псевдоправоохорониця приймала інформацію про злочини та інші події, опрацьовувала її та доповідала “оперативному черговому“, – зазначили у прокуратурі.

Жінку визнали винною у колабораційній діяльності та засудили до 12 років у в’язниці з конфіскацією майна. Зараз вона знаходиться РФ – туди засуджена переїхала перед деокупацією Ізюма. Правоохоронці вже оголосили її у розшук та уточнили, що термін відбування покарання почнуть обчислювати з моменту її затримання. Поки зрадниця ухиляється від відбування покарання, терміни давності зупиняються.