Небайдужість допомогла повернутися додому в Харкові хлопчику, який заблукав
Фото: УПП у Харківській області
Вдень 9 листопада 10-річний хлопчик у Харкові поїхав кататися на велосипеді й заблукав. Копи повернули його додому завдяки дзвінку небайдужої жінки.
Жінка повідомила на номер 102, що виявила на вулиці Біологічній загублену дитину, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
“Прибувши на місце виклику, патрульні з’ясували, що хлопчик виїхав з дому кататись на велосипеді, але згодом заблукав. Перевіривши дані через наявні електронні бази, встановили адресу проживання батьків”, – пишуть правоохоронці.
Поліцейські відвезли хлопчика додому, де на нього вже чекали рідні.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 15:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 9 листопада 10-річний хлопчик у Харкові поїхав кататися на велосипеді й заблукав. Копи повернули його додому завдяки дзвінку небайдужої жінки".