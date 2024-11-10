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Небайдужість допомогла повернутися додому в Харкові хлопчику, який заблукав

Суспільство 15:30   10.11.2024
Олена Нагорна
Небайдужість допомогла повернутися додому в Харкові хлопчику, який заблукав Фото: УПП у Харківській області

Вдень 9 листопада 10-річний хлопчик у Харкові поїхав кататися на велосипеді й заблукав. Копи повернули його додому завдяки дзвінку небайдужої жінки.

Жінка повідомила на номер 102, що виявила на вулиці Біологічній загублену дитину, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

“Прибувши на місце виклику, патрульні з’ясували, що хлопчик виїхав з дому кататись на велосипеді, але згодом заблукав. Перевіривши дані через наявні електронні бази, встановили адресу проживання батьків”, – пишуть правоохоронці.

Поліцейські відвезли хлопчика додому, де на нього вже чекали рідні.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 15:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 9 листопада 10-річний хлопчик у Харкові поїхав кататися на велосипеді й заблукав. Копи повернули його додому завдяки дзвінку небайдужої жінки".