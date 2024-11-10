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Неравнодушие помогло вернуться домой в Харькове заблудившемуся мальчику

Общество 15:30   10.11.2024
Елена Нагорная
Неравнодушие помогло вернуться домой в Харькове заблудившемуся мальчику Фото: УПП в Харьковской области

Днем 9 ноября 10-летний мальчик в Харькове поехал кататься на велосипеде и заблудился. Копы вернули его домой благодаря звонку неравнодушной женщины.

Женщина сообщила на номер 102, что обнаружила на улице Биологической потерянного ребенка, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Прибыв на место вызова, патрульные выяснили, что мальчик выехал из дома кататься на велосипеде, но впоследствии заблудился. Проверив данные через имеющиеся электронные базы, установили адрес проживания родителей», — пишут правоохранители.

Полицейские отвезли мальчика домой, где его уже ждали родные.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 15:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 9 ноября 10-летний мальчик в Харькове поехал кататься на велосипеде и заблудился. Копы вернули его домой благодаря звонку неравнодушной женщины.".