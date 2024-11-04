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Пустить детей учиться в подвалы: харьковчане просят пересмотреть нормы (сюжет)

Общество 17:26   04.11.2024
Елена Нагорная
Пустить детей учиться в подвалы: харьковчане просят пересмотреть нормы (сюжет)

Подвальных помещений в Харькове много, но учить детей в них запрещено. Потому что они являются простейшими укрытиями, а по действующим еще с советских времен нормам — должны быть противорадиационными, чтобы выдержать ядерное заражение. Часть педагогов и родителей Харькова с этим не согласна. Они объединились в рабочую группу и пытаются добиться пересмотра государственных норм.

Марина Николаева, член правления ОО «Смарт Медиа», мама школьников
По мнению наших экспертов, возможно работать в простых укрытиях, потому что то, что происходит сейчас, это не защита детей, это просто перекладывание ответственности на родителей.

По мнению инициативной группы, за мониторами в своих домах дети рискуют не меньше.

Марина Николаева, член правления ОО «Смарт Медиа», мама школьников
Потому что они не спускаются ни в какие укрытия, их так же может убить. Родители не могут работать.

Руководство лицея №11 является одним из инициаторов изменений.

Светлана Проценко, директор Харьковского лицея №11 имени Даниила Дидика
В нашей школе вообще нет укрытия, у нас вообще нет подвала.

Сейчас в лицее учатся 750 детей, 400 из которых находятся в Харькове. Большинство посещает занятия онлайн.

Татьяна Сапельник, учительница математики Харьковского лицея №11 имени Даниила Дидика
Устали от дистанционки, но, к сожалению, сейчас такие условия.

Только более сотни детей — это начальная школа и пятый класс — учится по смешанной форме. Дважды в неделю дети посещают метрошколу на станции «Имени А. С. Масельского». Но спрос на очное обучение есть и у старших лицеистов, и у их родителей.

Светлана Проценко, директор Харьковского лицея №11 имени Даниила Дидика
Для нашей школы это вариант. Приходить, условно говоря, к кому-то в гости, где будет обустроено вот такое ПРУ, и мы будем учиться там. Или для нас вариант — это метрошкола и подземная школа. Но мы понимаем, что всех детей, которые сейчас в Харькове, не удовлетворит это. Поэтому я выступаю за смягчение определенных требований ГСЧС к укрытиям. Потому что иногда это просто условности.

По смягчению требований к укрытиям педагогов консультировали юристы. Они объяснили, что это можно сделать только на уровне государства, ведь они прописаны в Государственных строительных нормах. Первые предложения харьковчане уже передали в Киев. Следующие — планируют подготовить и отправить до конца года.

Марина Николаева, член правления ОО «Смарт Медиа», мама школьников
У нас постоянный контакт с Верховной Радой, с Комитетом образования. И дальше мы будем с ними уже коммуницировать, они нам будут помогать коммуницировать с МОН, чтобы все же изменить эти нормы. Они все говорят, что эти изменения могут быть.

Летом прошлого года, когда ситуация с обстрелами Харькова и области была менее напряженной, мы опрашивали родителей об их готовности водить детей в подземные школы. Тогда мнения разделились поровну. Сейчас — похожая ситуация.

Наталья Куц, мама первоклассницы
Если этот вопрос решится, я буду только «за». Никто не застрахован. Но больше шансов, если ребенок все же будет учиться в укрытии. Что будет безопаснее.

А вот еще одна Наталья — мама девятиклассника — отпускать сына на обучение в укрытии не готова. Семья из поселка Слатино, на севере от Харькова. И женщина видела, как школу ее сына оккупанты разрушили до основания.

Наталья, мама девятиклассника
Там просто руины, ее надо полностью реконструировать, поэтому я и боюсь. Но даже в Харькове я не вижу безопасного места, кроме, пожалуй, метро, где может учиться ребенок.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 17:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подвальных помещений в Харькове много, но учить детей в них запрещено. Потому что они являются простейшими укрытиями".