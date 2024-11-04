Пустити дітей вчитися в підвали: харків’яни домагаються перегляду норм (сюжет)

Підвальних приміщень у Харкові багато, але навчати дітей у них заборонено. Бо вони є найпростішими укриттями, а за чинних ще з радянських часів норм – мають бути протирадіаційними, аби витримати ядерне зараження. Частина освітян і батьків Харкова з цим не погоджується. Вони об’єдналися в робочу групу та намагаються добитися перегляду державних норм.

Марина Ніколаєва, членкиня правління ГО “Смарт Медіа”, мати школярів

На думку наших експертів, можливо працювати в простих укриттях, тому що те, що відбувається наразі, це не є захист дітей, це просто перекладання відповідальності на батьків.

На переконання ініціативної групи, за моніторами у своїх домівках діти ризикують не менше.

Марина Ніколаєва, членкиня правління ГО “Смарт Медіа”, мати школярів

Тому що вони не спускаються в жодні укриття, їх так само може вбити. Батьки не можуть працювати.

Керівництво ліцею №11 є одним з ініціаторів змін.

Світлана Проценко, директорка Харківського ліцею №11 імені Данила Дідіка

У нашій школі взагалі немає укриття, у нас взагалі немає підвалу.

Зараз у ліцеї вчаться 750 дітей, 400 з яких перебувають у Харкові. Більшість відвідує заняття онлайн.

Тетяна Сапельник, вчителька математики Харківського ліцею №11 імені Данила Дідіка

Стомилися від дистанційки, але, на жаль, зараз маємо такі умови.

Лише понад сотня дітей – це початкова школа та п’ятий клас – навчається за змішаною формою. Двічі на тиждень малеча відвідує метрошколу на станції «Імені О. С. Масельського». Але попит на очне навчання є й у старших ліцеїстів, і в їхніх батьків.

Світлана Проценко, директорка Харківського ліцею №11 імені Данила Дідіка

Для нашої школи це варіант. Приходити, умовно кажучи, до когось в гості, де буде облаштовано ось таке ПРУ, і ми навчатимемося там. Або для нас тільки варіант – це метрошкола, ну і підземна школа. Але ми розуміємо, що всіх дітей, які зараз в Харкові, не задовольніть ця проблема. Тому я виступаю за пом’якшення певних вимог ДСНС до укриттів. Бо подекуди це просто умовності.

Щодо пом’якшення вимог до укриттів освітян консультували юристи. Вони пояснили, що це можна зробити тільки на рівні держави, адже вони прописані у Державних будівельних нормах. Перші пропозиції харків’яни вже передали в Київ. Наступні – планують підготувати та відправити до кінця року.

Марина Ніколаєва, членкиня правління ГО “Смарт Медіа”, мати школярів

У нас постійний контакт з Верховною Радою, з Комітетом освіти. І далі ми будемо з ними вже комунікувати, вони нам будуть допомагати комунікувати з МОН, щоб все ж таки змінити ці норми. Вони всі кажуть, що ці попередні зміни можуть бути.

Торік улітку, коли ситуація з обстрілами Харкова та області була менш напружена, ми опитували батьків щодо їхньої готовності водити дітей до підземних шкіл. Тоді думки розділилися порівну. Зараз – схожа ситуація.

Наталя Куц, мама першокласниці

Якщо це питання вирішиться, я буду тільки “за”. Ніхто не застрахований. Але більше шансів, якщо дитина все ж таки буде навчатися в укритті. Що буде безпечніше.

А от інша Наталя – мама дев’ятикласника – відпускати сина на навчання в укритті не готова. Родина з селища Слатине, що на півночі від Харкова. І жінка бачила, як школу її сина окупанти зруйнували вщент.

Наталя, мама дев’ятикласника

Там просто руїни, її треба повністю реконструювати.Тому я і боюся. Але навіть у Харкові я не бачу безпечного місця, крім, мабуть, метро, де може навчатися дитина.

