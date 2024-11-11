От маникюрщицы до копа. Жительница Изюма изменила профессию и работала на РФ

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 40-летняя женщина начала добровольно работать на РФ после оккупации Изюма.

«При оккупантах женщина решила сменить род деятельности и трудоустроилась в Изюмский отдел полиции. Коллаборантка заняла должность «помощника оперативного дежурного дежурной части» в оккупационной полиции. Работала женщина с 8:00 до 17:00, а также вступала на дежурство раз в месяц. Псевдоправохранительница принимала информацию о преступлениях и других событиях, прорабатывала ее и докладывала «оперативному дежурному», – отметили в прокуратуре.

Женщину признали виновной в коллаборационной деятельности и приговорили к 12 годам в тюрьме с конфискацией имущества. На данный момент она находится РФ – туда осужденная переехала перед деоккупацией Изюма. Правоохранители уже объявили ее в розыск и уточнили, что срок отбывания наказания начнут исчислять с момента ее задержания. Пока предательница уклоняется от отбывания наказания, сроки давности останавливаются.

Читайте также: Неравнодушие помогло вернуться домой в Харькове заблудившемуся мальчику