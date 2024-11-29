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Вважала, що «українці мають молитись на Путіна»: харків’янка отримала підозру

Суспільство 15:36   29.11.2024
Вікторія Яковенко
Вважала, що «українці мають молитись на Путіна»: харків’янка отримала підозру Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці затримали 60-річну жительку Харкова, яка за даними слідства, публічно виправдовувала агресію РФ та воєнні злочини окупантів.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, у своїх дописах та коментарях в мережі «Телеграм» жінка висловлювала зневажливе ставлення до воїнів СОУ, натомість вихваляла окупантів.

«Підозрювана стверджувала, що «Харьков — русский город» і зазначала, що населення України нібито має молитись на президента рф», – додали в Харківській обласній прокуратурі.

Інформаційно-підривну діяльність жінки підтвердила експертиза СБУ.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України) ККУ. Наразі вона у СІЗО.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 15:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 60-річну жительку Харкова, яка за даними слідства, публічно виправдовувала агресію РФ та воєнні злочини окупантів.".