Працював на РФ: 10 років у в’язниці проведе колишній залізничник із Куп’янська

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що відстояли вирок для колишнього бригадира залізниці із Куп’янська – підсудний подавав апеляцію.

За даними слідства, наприкінці червня 2022 року 42-річний чоловік добровільно погодився працювати на окупанта та влаштувався на роботу на захопленому підприємстві.

“Під час окупації м. Купʼянськ чоловік добровільно погодився на «пропозицію» російських військових та пішов працювати на захоплене ворогом підприємство. До повномасштабного вторгнення рф в Україну він працював там на посаді бригадира, а вже при окупантах став «начальником базы топлива и нефтепродуктов производственного подразделения Локомотивного депо Купянск» государственного предприятия «Купянская железная дорога». Під час окупації міста новообраний «начальник» безпосередньо передавав окупантам паливно-мастильні матеріали, що зберігались на території підприємства. Враховуючи розміщення підприємства на незначній відстані від лінії бойових дій, вказана діяльність давала можливість представникам зс рф приховувати паливо від його виявлення підрозділами авіарозвідки ЗСУ та швидко вирішувати логістичні питання для доставки палива в зону бойових дій з метою зміцнення бойових позицій окупантів”, – розповіли правоохоронці.

Вони встановили, що лише у липні 2022 року підсудний передав ворогові понад 120 літрів дизеля. Зарплату за виконану роботу він отримував у рублях. Колаборанта затримали в березні 2023 року і до суду він перебував у СІЗО.

“У судовому засіданні він свою вину не визнав та додав, що працював під тиском погроз. Проте докази, надані стороною обвинувачення, та показання свідків обʼєктивно підтвердили добровільність дій фігуранта. Сторона захисту, не погодившись з вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова, оскаржила його в апеляційному порядку”, – зазначили у прокуратурі.

Проте суд підтримав бік звинувачення та залишив вирок без змін. Тепер зрадник “сяде” на 10 років, а його майно конфіскують.