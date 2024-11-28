Підпали шаф Укрзалізниці: юному жителю Харківщині «світить» довічне

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно жителя селища Близнюки, якого підозрюють у підпалі релейних шаф Укрзалізниці.

«Обвинувачений — навчається у місцевому ліцеї. За даними слідства, через месенджер «Телеграм» на молодика, якому на той момент було 17 років, вийшов чоловік, який запропонував підзаробити. «Роботодавець» поставив задачу — підпалювати релейні шафи Укрзалізниці на території Лозівського району за грошову винагороду», – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Куратор проінструктував хлопця, як саме треба діяти, додали правоохоронці. Однією з умов співпраці було обов’язкове надсилання фото, що шафа дійсно знищена.

За даними прокуратури, у середині серпня фігуранту вдалось підпалити кілька релейних шаф, однак під час чергової «робочої зміни» його затримали.

«Попередньо встановлено, що молодик був завербований спецслужбами рф для дестабілізації ситуації в регіоні», – додали в прокуратурі.

Наразі хлопець у СІЗО. Йому інкримінують вчинення диверсій і замаху на них (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 113 КК України). Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне позбавлення волі.