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Поджоги ж/д оборудования: юному жителю Харьковщины «светит» пожизненное

Общество 14:13   28.11.2024
Виктория Яковенко
Поджоги ж/д оборудования: юному жителю Харьковщины «светит» пожизненное Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жителя поселка Близнюки, подозреваемого в поджоге релейных шкафов Укрзалізниці.

«Обвиняемый – учится в местном лицее. По данным следствия, через Telegram на парня, которому на тот момент было 17 лет, вышел мужчина, который предложил подзаработать. «Работодатель» поставил задачу — поджигать релейные шкафы УЗ на территории Лозовского района за денежное вознаграждение», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Куратор проинструктировал парня, как именно нужно действовать, добавили правоохранители. Одним из условий сотрудничества была обязательная отправка фото, что шкаф действительно уничтожен.

По данным прокуратуры, в середине августа фигуранту удалось поджечь несколько релейных шкафов, однако во время очередной «рабочей смены» его задержали.

«Предварительно установлено, что молодой человек был завербован спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации в регионе», — добавили в прокуратуре.

Сейчас парень в СИЗО. Ему инкриминируют совершение диверсий и покушения на них (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 113 УКУ). Если вину докажут, ему грозит пожизненное лишение свободы.

подозрение в диверсии на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
подозрение в диверсии на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 14:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жителя поселка Близнюки, подозреваемого в поджоге релейных шкафов Укрзалізниці.".