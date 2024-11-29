Работал на РФ: 10 лет в тюрьме проведет бывший железнодорожник из Купянска

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что отстояли приговор для бывшего бригадира железной дороги из Купянска – подсудимый подавал апелляцию.

По данным следствия, в конце июня 2022 года 42-летний мужчина добровольно согласился работать на оккупанта и устроился на работу на захваченном предприятии.

«При оккупантах стал «начальником базы топлива и нефтепродуктов производственного подразделения Локомотивного депо Купянск» государственного предприятия «Купянская железная дорога». Во время оккупации города новоизбранный «начальник» непосредственно передавал оккупантам горюче-смазочные материалы, хранившиеся на территории предприятия. Учитывая размещение предприятия на незначительном расстоянии от линии боевых действий, указанная деятельность давала возможность представителям СРФ скрывать топливо от его выявления подразделениями авиаразведки ВСУ и быстро решать логистические вопросы для доставки топлива в зону боевых действий с целью укрепления боевых позиций оккупантов», – рассказали правоохранители.

Они установили, что только в июле 2022 года подсудимый передал врагу более 120 литров дизеля. Зарплату за выполненную работу он получал в рублях. Коллаборанта задержали в марте 2023 года и до суда он находился в СИЗО.

«На судебном заседании он свою вину не признал и добавил, что работал под давлением угроз. Однако доказательства, предоставленные стороной обвинения, и свидетельские показания объективно подтвердили добровольность действий фигуранта. Сторона защиты, не согласившись с приговором Червонозаводского районного суда г. Харькова, обжаловала его в апелляционном порядке», – отметили в прокуратуре.

Однако суд поддержал сторону обвинения и оставил приговор без изменений. Теперь предатель «сядет» на 10 лет, а его имущество конфискуют.