Считала, что «украинцы должны молиться на Путина»: подозрение харьковчанке

Правоохранители задержали 60-летнюю жительницу Харькова, которая, по данным следствия, публично оправдывала агрессию РФ и военные преступления оккупантов.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в своих сообщениях и комментариях в Telegram женщина выражала пренебрежительное отношение к воинам СОУ, при этом восхваляя оккупантов.

«Подозреваемая утверждала, что «Харьков — русский город» и отмечала, что население Украины якобы должно молиться на президента рф», — добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Информационно подрывную деятельность женщины подтвердила экспертиза СБУ.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 436-2 (оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) УКУ. Сейчас она находится в СИЗО.