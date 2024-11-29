Считала, что «украинцы должны молиться на Путина»: подозрение харьковчанке
Правоохранители задержали 60-летнюю жительницу Харькова, которая, по данным следствия, публично оправдывала агрессию РФ и военные преступления оккупантов.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в своих сообщениях и комментариях в Telegram женщина выражала пренебрежительное отношение к воинам СОУ, при этом восхваляя оккупантов.
«Подозреваемая утверждала, что «Харьков — русский город» и отмечала, что население Украины якобы должно молиться на президента рф», — добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Информационно подрывную деятельность женщины подтвердила экспертиза СБУ.
Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 436-2 (оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) УКУ. Сейчас она находится в СИЗО.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: подозрение, Путин, СБУ, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 60-летнюю жительницу Харькова, которая, по данным следствия, публично оправдывала агрессию РФ и военные преступления оккупантов.".