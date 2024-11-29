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Считала, что «украинцы должны молиться на Путина»: подозрение харьковчанке

Общество 15:36   29.11.2024
Виктория Яковенко
Считала, что «украинцы должны молиться на Путина»: подозрение харьковчанке Фото: Владислав Абдула

Правоохранители задержали 60-летнюю жительницу Харькова, которая, по данным следствия, публично оправдывала агрессию РФ и военные преступления оккупантов.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в своих сообщениях и комментариях в Telegram женщина выражала пренебрежительное отношение к воинам СОУ, при этом восхваляя оккупантов.

«Подозреваемая утверждала, что «Харьков — русский город» и отмечала, что население Украины якобы должно молиться на президента рф», — добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Информационно подрывную деятельность женщины подтвердила экспертиза СБУ.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 436-2 (оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) УКУ. Сейчас она находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 15:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 60-летнюю жительницу Харькова, которая, по данным следствия, публично оправдывала агрессию РФ и военные преступления оккупантов.".