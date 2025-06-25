Харків’ян запрошують на ярмарок до Дня Конституції

Захід «Ярмаркове коло» з нагоди Дня Конституції проходитиме у безпечному приміщенні у Харкові 27, 28 та 29 червня.

“Запрошуємо вас поринути у теплу атмосферу творчості на святковому ярмарку, де на вас чекатиме різноманітна крафтова продукція та унікальні вироби майстрів народного мистецтва з Харківщини. Це чудова нагода провести день з родиною, підтримати місцевих майстрів та знайти щось особливе для себе чи своїх близьких”, – пише Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва.

Ярмарок працюватиме з 12:00 до 19:00 у безпечному приміщенні-укритті на вулиці Григорія Сковороди, 62 (вхід з боку магазину «Акварель»).