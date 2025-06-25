Live
  • Чт 26.06.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.66
  • EUR 48.32

Харків’ян запрошують на ярмарок до Дня Конституції

Суспільство 20:42   25.06.2025
Олена Нагорна
Харків’ян запрошують на ярмарок до Дня Конституції Фото: Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Захід «Ярмаркове коло» з нагоди Дня Конституції проходитиме у безпечному приміщенні у Харкові 27, 28 та 29 червня.

“Запрошуємо вас поринути у теплу атмосферу творчості на святковому ярмарку, де на вас чекатиме різноманітна крафтова продукція та унікальні вироби майстрів народного мистецтва з Харківщини. Це чудова нагода провести день з родиною, підтримати місцевих майстрів та знайти щось особливе для себе чи своїх близьких”, – пише Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва.

Ярмарок працюватиме з 12:00 до 19:00 у безпечному приміщенні-укритті на вулиці Григорія Сковороди, 62 (вхід з боку магазину «Акварель»).

Читайте також: Весільний бум зафіксували на Харківщині: що спонукало людей одружуватися

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Черешня і полуниця подешевшали в Харкові, скільки коштує морозиво – ціни
Черешня і полуниця подешевшали в Харкові, скільки коштує морозиво – ціни
26.06.2025, 14:50
На Харківщині двічі зґвалтували 16-річну – поліція затримала підозрюваного
На Харківщині двічі зґвалтували 16-річну – поліція затримала підозрюваного
26.06.2025, 14:23
У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили
У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили
26.06.2025, 13:33
Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер
Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер
26.06.2025, 10:15
«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину
«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину
26.06.2025, 13:05
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
26.06.2025, 06:00

Новини за темою:


Ви читали новину: «Харків’ян запрошують на ярмарок до Дня Конституції»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 20:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захід «Ярмаркове коло» з нагоди Дня Конституції проходитиме у безпечному приміщенні у Харкові 27, 28 та 29 червня.".