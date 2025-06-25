Харьковчан приглашают на ярмарку ко Дню Конституции

Мероприятие «Ярмарочный круг» по случаю Дня Конституции будет проходить в безопасном помещении в Харькове 27, 28 и 29 июня.

«Приглашаем вас окунуться в теплую атмосферу творчества на праздничной ярмарке, где вас ждет разнообразная крафтовая продукция и уникальные изделия мастеров народного искусства из Харьковщины. Это прекрасная возможность провести день с семьей, поддержать местных мастеров и найти что-то особенное для себя или своих близких», — пишет Областной организационно-методический центр культуры и искусства.

Ярмарка будет работать с 12:00 до 19:00 в безопасном помещении-укрытии на улице Григория Сковороды, 62 (вход со стороны магазина «Акварель»).