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Харьковчан приглашают на ярмарку ко Дню Конституции

Общество 20:42   25.06.2025
Елена Нагорная
Харьковчан приглашают на ярмарку ко Дню Конституции Фото: Областной организационно-методический центр культуры и искусства

Мероприятие «Ярмарочный круг» по случаю Дня Конституции будет проходить в безопасном помещении в Харькове 27, 28 и 29 июня.

«Приглашаем вас окунуться в теплую атмосферу творчества на праздничной ярмарке, где вас ждет разнообразная крафтовая продукция и уникальные изделия мастеров народного искусства из Харьковщины. Это прекрасная возможность провести день с семьей, поддержать местных мастеров и найти что-то особенное для себя или своих близких», — пишет Областной организационно-методический центр культуры и искусства.

Ярмарка будет работать с 12:00 до 19:00 в безопасном помещении-укрытии на улице Григория Сковороды, 62 (вход со стороны магазина «Акварель»).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 20:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мероприятие «Ярмарочный круг» по случаю Дня Конституции будет проходить в безопасном помещении в Харькове 27, 28 и 29 июня.".