Харьковчан приглашают на ярмарку ко Дню Конституции
Фото: Областной организационно-методический центр культуры и искусства
Мероприятие «Ярмарочный круг» по случаю Дня Конституции будет проходить в безопасном помещении в Харькове 27, 28 и 29 июня.
«Приглашаем вас окунуться в теплую атмосферу творчества на праздничной ярмарке, где вас ждет разнообразная крафтовая продукция и уникальные изделия мастеров народного искусства из Харьковщины. Это прекрасная возможность провести день с семьей, поддержать местных мастеров и найти что-то особенное для себя или своих близких», — пишет Областной организационно-методический центр культуры и искусства.
Ярмарка будет работать с 12:00 до 19:00 в безопасном помещении-укрытии на улице Григория Сковороды, 62 (вход со стороны магазина «Акварель»).
Читайте также: Свадебный бум зафиксировали на Харьковщине: что побудило людей жениться
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: день конституции, новости Харькова, ярмарка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчан приглашают на ярмарку ко Дню Конституции»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 20:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мероприятие «Ярмарочный круг» по случаю Дня Конституции будет проходить в безопасном помещении в Харькове 27, 28 и 29 июня.".