Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області
Графіки погодинних вимкнень (ГПВ) електроенергії поширило АТ «Харківобленерго».
Завтра, у суботу, 25 жовтня, з 07:00 до 23:00, у Харківській області діятимуть графіки погодинних вимкнень (ГПВ) за вказівкою НЕК “Укренерго” з метою забезпечення стабільної роботи Об’єднаної енергосистеми.
Застосовуватиметься 1 черга відключень.
Список адрес за чергами – у прикріпленому повідомленні.
Для промисловості та бізнесу також діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) з 07:00 до 23:00.
Щоб зрозуміти, коли у вас буде відключення за погодинними графіками і чи є ваша вулиця/населений пункт серед відключень:
1️. Спочатку відкрийте файл з назвами вулиць і населених пунктів, знайдіть свою вулицю чи населений пункт і дізнайтеся, у якій ви черзі. Наприклад, якщо ви проживаєте у Солоницівці, ваша черга 3.1.
2️.Відкрийте сам графік та знайдіть у ньому червону область на потрібний час.
