Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області

19:44   24.10.2025
Оксана Якушко
Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області Фото: АТ “Харківобленерго”

Графіки погодинних вимкнень (ГПВ) електроенергії поширило АТ «Харківобленерго».

Завтра, у суботу, 25 жовтня, з 07:00 до 23:00, у Харківській області діятимуть графіки погодинних вимкнень (ГПВ) за вказівкою НЕК “Укренерго” з метою забезпечення стабільної роботи Об’єднаної енергосистеми.

Застосовуватиметься 1 черга відключень.

Список адрес за чергами – у прикріпленому повідомленні.

Для промисловості та бізнесу також діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) з 07:00 до 23:00.

Щоб зрозуміти, коли у вас буде відключення за погодинними графіками і чи є ваша вулиця/населений пункт серед відключень:

1️. Спочатку відкрийте файл з назвами вулиць і населених пунктів, знайдіть свою вулицю чи населений пункт і дізнайтеся, у якій ви черзі. Наприклад, якщо ви проживаєте у Солоницівці, ваша черга 3.1.

2️.Відкрийте сам графік та знайдіть у ньому червону область на потрібний час.

Читайте також: Двоє поранених у Харкові через удар БпЛА (оновлено)

Автор: Оксана Якушко
