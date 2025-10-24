Графики почасового отключения света будут действовать 25 октябряна Харьковщине
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Графики почасовых отключений (ГПО) электроэнергии распространило АО «Харьковоблэнерго».
Завтра, в субботу 25 октября, с 07:00 до 23:00, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГБО) по указанию НЭК «Укрэнерго», чтобы обеспечить стабильную работу Объединенной энергосистемы.
Применят 1 очередь отключений.
Список адресов за очередями — в прикрепленном сообщении.
Для промышленности и бизнеса также будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) с 07:00 до 23:00.
