Графики почасового отключения света будут действовать 25 октябряна Харьковщине

19:44   24.10.2025
Оксана Якушко
Графики почасового отключения света будут действовать 25 октябряна Харьковщине Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Графики почасовых отключений (ГПО) электроэнергии распространило АО «Харьковоблэнерго».

Завтра, в субботу 25 октября, с 07:00 до 23:00, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГБО) по указанию НЭК «Укрэнерго», чтобы обеспечить стабильную работу Объединенной энергосистемы.

Применят 1 очередь отключений.

Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Список адресов за очередями — в прикрепленном сообщении.

Для промышленности и бизнеса также будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) с 07:00 до 23:00.

Читайте также: Два человека ранены в Харькове из-за атаки БпЛА (обновлено)

Автор: Оксана Якушко
