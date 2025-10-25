Удари по Харкову та їзда зухвалого водія – підсумки 25 жовтня

Росіяни вдарили двома FPV-ронами, а також “Молнией” по Харкову, з Куп’янського району евакуювали 17-річного хлопця, якого раніше викрали окупанти, зухвалого водія, який розсікав п’яним на викраденій машині в Харкові, спіймали копи. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 25 жовтня.

Близько 17:00 25 жовтня в Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов зазначив, що БпЛА типу «Молния» був носієм двох FPV-дронів. Один із них упав на дах приватного будинку у Шевченківському районі, там пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі. Сам носій – БпЛА «Молния» – впав на дах гуртожитку у Київському районі. Бойова частина впала поряд із будинком. Серед п’яти постраждалих внаслідок ударів – двоє дітей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Гостру реакцію на стрес отримали 25-річний чоловік, 51-річна та 68-річна жінки та хлопці 13 та 15 років. Лікарі надали їм допомогу на місці.

З Куп’янщини евакуювали підлітка, якого викрали російські окупанти. Хлопчика вивезли ще восени 2022 року. Зі школи-інтернату вони силою забрали дітей і використовували їх як живий щит. Таким чином, російські військові змогли виїхати в окуповану частину Луганської області. Згодом дітей примусово відвезли до Перевальська Луганської області, де розмістили у місцевому інтернаті. Звідки дітей уже нікуди не відпускали. Там 14-річних та 15-річних українських дітей змушували співати гімн Росії та вивчати російську ідеологію щодо «визволення братнього народу». Пробувши там три місяці, хлопчик знайшов момент, коли йому вдалося скористатися телефоном. Тоді Дмитро подзвонив бабусі та повідомив, де він. Тепер, коли ситуація на Куп’янському напрямку знову ускладнилася, сім’я вирішила поїхати на безпечну територію України. Поліцейські спецпідрозділу «Білий янгол», поліція Харківської області разом із представниками загону швидкого реагування Харківщини/Український Червоний Хрест евакуювали на умовно безпечну територію 70-річну жінку разом із її вже 17-річним онуком.

Напередодні вночі у Салтівському районі Харкова патрульні звернули увагу на авто Volkswagen. Воно рухалося в комендантську годину – близько 02:00. Наблизившись, інспектори побачили, що в автомобілі працює сигналізація, а також вибите бокове скло. Поліцейські одразу увімкнули спеціальні світлові та звукові сигнали та подали вимогу про зупинку. За кермом був п’яний хлопець, уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Ним виявився 23-річний молодик, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства. Хлопець зізнався, що викрав авто зі стоянки – розбив вікно каменем, відчинив двері та поїхав. Відповідно, ні прав на керування цією категорією, ні реєстраційних документів на авто у хлопця не було.

