Россияне ударили двумя FPV-ронами, а также «Молнией» по Харькову, с Купянского района эвакуировали 17-летнего парня, которого ранее похитили оккупанты, дерзкого водителя, рассекавшего пьяным на угнанной машине в Харькове, поймали копы. МГ «Объектив» напоминает главные новости 25 октября.

Около 17:00 25 октября в Харькове прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов отметил, что БпЛА типа «Молния» был носителем двух FPV-дронов. Один из них упал в крышу частного дома в Шевченковском районе, там повреждено остекление окон. Другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе. Сам носитель – БпЛА «Молния» – упал на крышу общежития в Киевском районе. Боевая часть упала рядом со зданием. Среди пяти пострадавших в результате ударов – двое детей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Острую реакцию на стресс получили 25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины и парни 13 и 15 лет. Врачи оказали им помощь на месте.

Из Купянщины эвакуировали подростка, которого похитили российские оккупанты. Мальчика вывезли еще осенью 2022 года. Из школы-интерната они силой забрали детей и использовали их как живой щит. Таким образом российские военные смогли выехать в оккупированную часть Луганской области. Впоследствии детей принудительно отвезли в Перевальск Луганской области, где разместили в местном интернате. Откуда детей уже никуда не отпускали. Там 14-летних и 15-летних украинских детей заставляли петь гимн россии и обучать российскую идеологию относительно «освобождения братского народа». Пробыв там три месяца, мальчик нашел момент, когда ему удалось воспользоваться телефоном. Тогда Дмитрий позвонил бабушке и сообщил, где он. Теперь, когда ситуация на Купянском направлении, вновь усложнилась, семья решила уехать на безопасную территорию Украины. Полицейские спецподразделения «Белый Ангел», полиция Харьковской области совместно с представителями отряда быстрого реагирования Харьковщины/Украинский Красный Крест эвакуировали на условно безопасную территорию 70-летнюю женщину вместе с ее уже 17-летним внуком.

Накануне ночью в Салтовском районе Харькова патрульные обратили внимание на авто Volkswagen. Оно привлекло внимание тем, что двигалось в комендантский час – около 02:00. Приблизившись, инспекторы увидели, что в автомобиле работает сигнализация, а также выбитое боковое стекло. Полицейские сразу включили специальные световые и звуковые сигналы и потребовали остановку За рулем находился пьяный парень, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Им оказался 23-летний парень, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение хулиганства. Парень признался, что угнал авто со стоянки – разбил окно камнем, открыл двери и уехал. Соответственно, ни прав на вождение данной категории, ни регистрационных документов на авто у парня не было.

