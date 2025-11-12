С фальшивыми правами и, вероятно, под наркотиками: водитель попался в Харькове

Накануне, 11 ноября, днем ​​на проспекте Петра Григоренко копы обнаружили у водителя авто Volvo признаки наркотического опьянения, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленной законом порядке мужчина отказался. Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Также оказалось, что данное удостоверение с указанным номером и серией отсутствует в имеющихся базах данных, а сам мужчина никогда не получал водительское удостоверение», — установили правоохранители.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Мужчину отстранили от управления и составили на него административный протокол по ч.1 ст.130 (Отказ водителя ввиду состояния опьянения) и административное постановление по ч.2 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, у которого отсутствуют необходимые документы на право управления) КУоАП.

