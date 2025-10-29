Пожилой водитель на Харьковщине предлагал копам 8 тыс. гривен: чем завершилось

Подозрение получил 66-летний житель Валковщины, который, по данным копов, пытался подкупить полицейских.

23 сентября правоохранители остановили мужчину. Когда у него проверяли документы, копы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Правоохранители предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения. Водитель отказался и предложил взятку в размере 8000 гривен за не составление в отношении него административного протокола. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, он все равно настаивал на взятке», — отметили в полиции.

На водителя составили административный протокол по ст. 130 КУоАП. Также ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит штраф или лишение свободы до 4 лет.

Напомним, ранее харьковские правоохранители начали досудебное расследование в отношении 67-летнего мужчины, который, по данным следствия, предлагал взятку копам. Инцидент произошел вечером 23 сентября. Патрульные Богодуховского райотдела остановили автомобиль, у водителя которого были признаки алкогольного опьянения. Он пытался откупиться за 500 долларов, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.