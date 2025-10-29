Недоплатили государству миллион гривен за строительство гаража – решение суда

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что через суд вернули более миллиона гривен – средства задолжали государству.

По данным следствия, в 2019 году на проспекте Льва Ландау по заказу двух предприятий начали строительство гаража открытого типа. Уже в 2021 года строительство объекта завершили и передали в эксплуатацию.

«При этом заказчики, нарушив требования законодательства, проигнорировали обязанность обратиться в департамент экономического развития с заявлением о заключении договора о долевом участии в развитии инфраструктуры города. Никакие документы для расчета паевого взноса в Харьковский городской совет застройщики не предоставляли, соответствующий договор не заключили и необходимые уплаты не осуществили», – отметили в прокуратуре.

Ввиду этих нарушений прокуроры направили в суд иск.

«Общая сумма безосновательно сохраненных предприятиями средств с учетом долевого участия, инфляционных начислений и 3% годовых составляет более миллиона гривен. Решением Хозяйственного суда Харьковской области иск удовлетворен полностью: вынесено решение взыскать солидарно с обществ указанную сумму задолженности», – передают правоохранители.