Недоплатили державі мільйон гривень за будівництво гаража – рішення суду
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через суд повернули понад мільйон гривень – кошти заборгували державі.
За даними слідства, у 2019 році на проспекті Льва Ландау на замовлення двох підприємств розпочали будівництво гаража відкритого типу. Вже 2021 року зведення об’єкта завершили та передали в експлуатацію.
“При цьому замовники, порушивши вимоги законодавства, проігнорували обов’язок звернутися до департаменту економічного розвитку із заявою щодо укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста. Жодних документів для розрахунку пайового внеску до Харківської міської ради забудовники не надавали, відповідний договір не уклали та необхідні сплати не здійснили”, – зазначили у прокуратурі.
Зважаючи на ці порушення, прокурори направили до суду позов.
“Загальна сума безпідставно збережених підприємствами коштів з урахуванням пайової участі, інфляційних нарахувань і 3% річних становить понад мільйон гривень. Наразі рішенням Господарського суду Харківської області позов задоволено повністю: винесено рішення стягнути солідарно з товариств зазначену суму заборгованості”, – передають правоохоронці.
Читайте також: Білу речовину знайшли у річці на Харківщині – розпочалося розслідування
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: земли, прокуратура, суд;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Недоплатили державі мільйон гривень за будівництво гаража – рішення суду», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2025 в 11:45;