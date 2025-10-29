Live
  • Ср 29.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 42.08
  • EUR 48.98

Недоплатили державі мільйон гривень за будівництво гаража – рішення суду

Події 11:45   29.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Недоплатили державі мільйон гривень за будівництво гаража – рішення суду

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через суд повернули понад мільйон гривень – кошти заборгували державі. 

За даними слідства, у 2019 році на проспекті Льва Ландау на замовлення двох підприємств розпочали будівництво гаража відкритого типу. Вже 2021 року зведення об’єкта завершили та передали в експлуатацію.

“При цьому замовники, порушивши вимоги законодавства, проігнорували обов’язок звернутися до департаменту економічного розвитку із заявою щодо укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста. Жодних документів для розрахунку пайового внеску до Харківської міської ради забудовники не надавали, відповідний договір не уклали та необхідні сплати не здійснили”, – зазначили у прокуратурі.

Зважаючи на ці порушення, прокурори направили до суду позов.

“Загальна сума безпідставно збережених підприємствами коштів з урахуванням пайової участі, інфляційних нарахувань і 3% річних становить понад мільйон гривень. Наразі рішенням Господарського суду Харківської області позов задоволено повністю: винесено рішення стягнути солідарно з товариств зазначену суму заборгованості”, – передають правоохоронці.

Читайте також: Білу речовину знайшли у річці на Харківщині – розпочалося розслідування

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
«Найдорожчий асфальт в Україні» – ХАЦ про ремонт поліклініки на Харківщині
«Найдорожчий асфальт в Україні» – ХАЦ про ремонт поліклініки на Харківщині
29.10.2025, 12:35
“IBI-Rating” оцінило кредитний рейтинг Харкова
“IBI-Rating” оцінило кредитний рейтинг Харкова
29.10.2025, 09:45
Продуктовий апокаліпсис: що і за якими цінами їстимуть харків’яни до весни
Продуктовий апокаліпсис: що і за якими цінами їстимуть харків’яни до весни
29.10.2025, 09:35
Прокуратура показала наслідки ударів по Чугуєву та Ізюму (доповнено)
Прокуратура показала наслідки ударів по Чугуєву та Ізюму (доповнено)
29.10.2025, 10:43
Яким буде листопад у Харкові та області – прогноз синоптиків
Яким буде листопад у Харкові та області – прогноз синоптиків
28.10.2025, 14:13
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45

Новини за темою:

28.10.2025
Директора КП та двох водіїв селищної ради судитимуть за створення звалища
18.07.2025
Землі на Харківщині так і не повернули державі з 2012 року – прокуратура
14.07.2025
Особливо цінні землі Харківщини ТОВ використовує для вирощування врожаю
04.07.2025
Історичні землі на Харківщині віддали фермерам – прокуратура пішла в суд
25.06.2025
Держпродспоживслужба звернулась до аграріїв Харківщини: хто активізувався


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Недоплатили державі мільйон гривень за будівництво гаража – рішення суду», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2025 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через суд повернули понад мільйон гривень – кошти заборгували державі. ".