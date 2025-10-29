Недоплатили державі мільйон гривень за будівництво гаража – рішення суду

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через суд повернули понад мільйон гривень – кошти заборгували державі.

За даними слідства, у 2019 році на проспекті Льва Ландау на замовлення двох підприємств розпочали будівництво гаража відкритого типу. Вже 2021 року зведення об’єкта завершили та передали в експлуатацію.

“При цьому замовники, порушивши вимоги законодавства, проігнорували обов’язок звернутися до департаменту економічного розвитку із заявою щодо укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста. Жодних документів для розрахунку пайового внеску до Харківської міської ради забудовники не надавали, відповідний договір не уклали та необхідні сплати не здійснили”, – зазначили у прокуратурі.

Зважаючи на ці порушення, прокурори направили до суду позов.

“Загальна сума безпідставно збережених підприємствами коштів з урахуванням пайової участі, інфляційних нарахувань і 3% річних становить понад мільйон гривень. Наразі рішенням Господарського суду Харківської області позов задоволено повністю: винесено рішення стягнути солідарно з товариств зазначену суму заборгованості”, – передають правоохоронці.