Live
  • Пт 24.10.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Пожилой мужчина на Харьковщине хотел откупиться за пьяное вождение — полиция

Общество 14:42   24.10.2025
Виктория Яковенко
Пожилой мужчина на Харьковщине хотел откупиться за пьяное вождение — полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Харьковские правоохранители начали досудебное расследование в отношении 67-летнего мужчины, который, по данным следствия, предлагал взятку копам.

Инцидент произошел вечером 23 сентября, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области. Патрульные Богодуховского райотдела остановили автомобиль, у водителя которого были признаки алкогольного опьянения.

«За рулем находился 67-летний местный житель. Во время общения с правоохранителями мужчина не возражал, что употреблял алкоголь, и предложил полицейским «решить вопрос на месте». Чтобы избежать составления административного протокола, он предложил предоставить 500 долларов», — отметили правоохранители.

Полицейские говорят, что предупредили водителя об уголовной ответственности, но он не остановился. На место вызвали следственно-оперативную группу.

«Водитель прошел осмотр на состояние опьянения с помощью газоанализатора «Драгер», подтвердившего факт алкогольного опьянения», — подчеркнули в полиции.

На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 17 тысяч гривен с лишением права на управление сроком от одного года.

Что касается предложения взятки, то следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ. Санкция статьи предусматривает до четырех лет тюрьмы.

Читайте также: Харьковчанин подорвал взрывчатку на вокзале: погиб он и три человека – НПУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьков атаковали пять КАБов: пожар, есть пострадавшие (дополнено)
Харьков атаковали пять КАБов: пожар, есть пострадавшие (дополнено)
24.10.2025, 12:09
Последствия ударов КАБ по Харькову: бомб было шесть, пострадавших десять 📹
Последствия ударов КАБ по Харькову: бомб было шесть, пострадавших десять 📹
24.10.2025, 15:47
Новости Харькова – главное 24 октября: удары КАБ, харьковчанин совершил подрыв
Новости Харькова – главное 24 октября: удары КАБ, харьковчанин совершил подрыв
24.10.2025, 14:08
Как будут выключать свет 24 октября в Харькове и области – график
Как будут выключать свет 24 октября в Харькове и области – график
23.10.2025, 21:45
ISW: россияне вновь продвинулись в Купянске, а на севере у врага есть проблемы
ISW: россияне вновь продвинулись в Купянске, а на севере у врага есть проблемы
24.10.2025, 07:18
Когда и на сколько дети в Харькове пойдут на школьные каникулы – Терехов
Когда и на сколько дети в Харькове пойдут на школьные каникулы – Терехов
24.10.2025, 15:39

Новости по теме:

14.10.2025
Чиновника Госпродпотребслужбы задержали в Харькове: что ему вменяют
14.10.2025
За 10 тыс. хотел откупиться водитель с фальшивыми правами на Харьковщине – НПУ
10.10.2025
8 лет за решеткой для Одарченко: ВАКС подтвердил приговор харьковскому нардепу
22.09.2025
Выпил и не пристегнулся: водитель пытался за 500 евро откупиться от копов
03.09.2025
Подкупить копов пытался харьковчанин, теперь его будут судить – прокуратура


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пожилой мужчина на Харьковщине хотел откупиться за пьяное вождение — полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 октября 2025 в 14:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители начали досудебное расследование в отношении 67-летнего мужчины, который, по данным следствия, предлагал взятку копам.".