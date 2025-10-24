Пожилой мужчина на Харьковщине хотел откупиться за пьяное вождение — полиция

Харьковские правоохранители начали досудебное расследование в отношении 67-летнего мужчины, который, по данным следствия, предлагал взятку копам.

Инцидент произошел вечером 23 сентября, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области. Патрульные Богодуховского райотдела остановили автомобиль, у водителя которого были признаки алкогольного опьянения.

«За рулем находился 67-летний местный житель. Во время общения с правоохранителями мужчина не возражал, что употреблял алкоголь, и предложил полицейским «решить вопрос на месте». Чтобы избежать составления административного протокола, он предложил предоставить 500 долларов», — отметили правоохранители.

Полицейские говорят, что предупредили водителя об уголовной ответственности, но он не остановился. На место вызвали следственно-оперативную группу.

«Водитель прошел осмотр на состояние опьянения с помощью газоанализатора «Драгер», подтвердившего факт алкогольного опьянения», — подчеркнули в полиции.

На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 17 тысяч гривен с лишением права на управление сроком от одного года.

Что касается предложения взятки, то следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ. Санкция статьи предусматривает до четырех лет тюрьмы.