Літній чоловік на Харківщині хотів відкупитись за п’яне водіння – поліція

Харківські правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо 67-річного чоловіка, який, за даними слідства, пропонував хабар копам.

Інцидент стався ввечері 23 вересня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Патрульні Богодухівського райвідділу зупинили автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння.

«За кермом перебував 67-річний місцевий житель. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік не заперечував, що вживав алкоголь, та запропонував поліцейським «вирішити питання на місці». Аби уникнути складання адміністративного протоколу, він запропонував надати 500 доларів», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські кажуть, що попередили водія про кримінальну відповідальність, однак він не зупинився. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

«Водій пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою газоаналізатора «Драгер», який підтвердив факт алкогольного сп’яніння», – підкреслили в поліції.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 17 тисяч гривень із позбавленням права керування строком від одного року.

Щодо пропозиції хабаря, то слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Санкція статті передбачає до чотирьох років тюрми.