Літній чоловік на Харківщині хотів відкупитись за п’яне водіння – поліція
Харківські правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо 67-річного чоловіка, який, за даними слідства, пропонував хабар копам.
Інцидент стався ввечері 23 вересня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Патрульні Богодухівського райвідділу зупинили автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння.
«За кермом перебував 67-річний місцевий житель. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік не заперечував, що вживав алкоголь, та запропонував поліцейським «вирішити питання на місці». Аби уникнути складання адміністративного протоколу, він запропонував надати 500 доларів», – зазначили правоохоронці.
Поліцейські кажуть, що попередили водія про кримінальну відповідальність, однак він не зупинився. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
«Водій пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою газоаналізатора «Драгер», який підтвердив факт алкогольного сп’яніння», – підкреслили в поліції.
На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 17 тисяч гривень із позбавленням права керування строком від одного року.
Щодо пропозиції хабаря, то слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Санкція статті передбачає до чотирьох років тюрми.
Читайте також: Харків’янин підірвав вибухівку на вокзалі: загинув він та три людини – НПУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водій, поліція, пьяный за рулем, хабар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Літній чоловік на Харківщині хотів відкупитись за п’яне водіння – поліція», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2025 в 14:42;