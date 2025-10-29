Літній водій на Харківщині пропонував копам 8 тис. гривень: чим завершилось
Підозру отримав 66-річний житель Валківщини, який, за даними копів, намагався підкупити поліцейських.
23 вересня правоохоронці зупинили чоловіка. Коли у нього перевіряли документи, копи виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Правоохоронці у зв’язку з цим запропонували кермувальнику пройти огляд на стан сп’яніння. Водій відмовився та висловив пропозицію хабаря в розмірі 8000 гривень за не складання стосовно нього адміністративного протоколу. Бувши попередженим про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі, він все одно наполягав на хабарі», – зазначили у поліції.
На водія склали адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП. Також йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує штраф або позбавлення волі до 4 років.
Нагадаємо, раніше харківські правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо 67-річного чоловіка, який, за даними слідства, пропонував хабар копам. Інцидент стався ввечері 23 вересня. Патрульні Богодухівського райвідділу зупинили автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він намагався відкупитись за 500 доларів, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: поліція, пьяный водитель, хабар, харківщина;
