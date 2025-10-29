Live
  • Ср 29.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 42.08
  • EUR 48.98

Літній водій на Харківщині пропонував копам 8 тис. гривень: чим завершилось

Суспільство 12:09   29.10.2025
Вікторія Яковенко
Літній водій на Харківщині пропонував копам 8 тис. гривень: чим завершилось

Підозру отримав 66-річний житель Валківщини, який, за даними копів, намагався підкупити поліцейських.

23 вересня правоохоронці зупинили чоловіка. Коли у нього перевіряли документи, копи виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Правоохоронці у зв’язку з цим запропонували кермувальнику пройти огляд на стан сп’яніння. Водій відмовився та висловив пропозицію хабаря в розмірі 8000 гривень за не складання стосовно нього адміністративного протоколу. Бувши попередженим про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі, він все одно наполягав на хабарі», – зазначили у поліції.

На водія склали адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП. Також йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує штраф або позбавлення волі до 4 років.

Нагадаємо, раніше харківські правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо 67-річного чоловіка, який, за даними слідства, пропонував хабар копам. Інцидент стався ввечері 23 вересня. Патрульні Богодухівського райвідділу зупинили автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він намагався відкупитись за 500 доларів, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Недоплатили державі мільйон гривень за будівництво гаража – рішення суду

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Найдорожчий асфальт в Україні» – ХАЦ про ремонт поліклініки на Харківщині
«Найдорожчий асфальт в Україні» – ХАЦ про ремонт поліклініки на Харківщині
29.10.2025, 12:35
“IBI-Rating” оцінило кредитний рейтинг Харкова
“IBI-Rating” оцінило кредитний рейтинг Харкова
29.10.2025, 09:45
Продуктовий апокаліпсис: що і за якими цінами їстимуть харків’яни до весни
Продуктовий апокаліпсис: що і за якими цінами їстимуть харків’яни до весни
29.10.2025, 09:35
Прокуратура показала наслідки ударів по Чугуєву та Ізюму (доповнено)
Прокуратура показала наслідки ударів по Чугуєву та Ізюму (доповнено)
29.10.2025, 10:43
Яким буде листопад у Харкові та області – прогноз синоптиків
Яким буде листопад у Харкові та області – прогноз синоптиків
28.10.2025, 14:13
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45

Новини за темою:

28.10.2025
Під Харковом застрелили собаку – поліція з’ясувала мотиви підозрюваного
28.10.2025
17-річна дівчина постраждала у ДТП на Харківщині
28.10.2025
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
27.10.2025
Вбивство у Харкові: що сталося та кого підозрюють
25.10.2025
Викрав авто зі стоянки і розсікав п’яним по Харкову: зухвалого водія зловили


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Літній водій на Харківщині пропонував копам 8 тис. гривень: чим завершилось», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2025 в 12:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру отримав 66-річний житель Валківщини, який, за даними копів, намагався підкупити поліцейських.".