З фальшивими правами та, ймовірно, під наркотиками: водія зупинили в Харкові
Напередодні, 11 листопада, вдень на проспекті Петра Григоренка копи виявили у водія авто Volvo ознаки наркотичного сп’яніння, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився. Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що дане посвідчення з вказаним номером та серією відсутнє у наявних базах даних, а сам чоловік ніколи не отримував посвідчення водія», – встановили правоохоронці.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Чоловіка відсторонили від керування та склали на нього адміністративний протокол з ч.1 ст.130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) та адміністративну постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні необхідні документи на право керування) КУпАП.
Нагадаємо, раніше підозру отримав 66-річний житель Валківщини, який, за даними копів, намагався підкупити поліцейських. 23 вересня правоохоронці зупинили чоловіка. Коли у нього перевіряли документи, копи виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Він хотів «відкупитись» за 8 тисяч гривень.
