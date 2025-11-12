Live

З фальшивими правами та, ймовірно, під наркотиками: водія зупинили в Харкові

Суспільство 12:43   12.11.2025
Вікторія Яковенко
З фальшивими правами та, ймовірно, під наркотиками: водія зупинили в Харкові Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Напередодні, 11 листопада, вдень на проспекті Петра Григоренка копи виявили у водія авто Volvo ознаки наркотичного сп’яніння, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився. Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що дане посвідчення з вказаним номером та серією відсутнє у наявних базах даних, а сам чоловік ніколи не отримував посвідчення водія», – встановили правоохоронці.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Чоловіка відсторонили від керування та склали на нього адміністративний протокол з ч.1 ст.130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) та адміністративну постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні необхідні документи на право керування) КУпАП.

Нагадаємо, раніше підозру отримав 66-річний житель Валківщини, який, за даними копів, намагався підкупити поліцейських. 23 вересня правоохоронці зупинили чоловіка. Коли у нього перевіряли документи, копи виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Він хотів «відкупитись» за 8 тисяч гривень.

Читайте також: Відчайдушний злочин: генератор вкрали з підприємства в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Довічне загрожує ґвалтівнику падчерки на Харківщині – прокуратура
Довічне загрожує ґвалтівнику падчерки на Харківщині – прокуратура
12.11.2025, 13:42
РФ вдарила по автотранспортному підприємству в Харкові, почалася пожежа
РФ вдарила по автотранспортному підприємству в Харкові, почалася пожежа
12.11.2025, 10:38
Фото з місць ранкових ударів по Харкову, постраждалих вже п’ять (доповнюється)
Фото з місць ранкових ударів по Харкову, постраждалих вже п’ять (доповнюється)
12.11.2025, 12:04
Міністр оборони побував на Харківщині: говорив із захисниками Вовчанська 📹
Міністр оборони побував на Харківщині: говорив із захисниками Вовчанська 📹
12.11.2025, 12:15
РФ атакувала Холодногірський район, є постраждалий (доповнено)
РФ атакувала Холодногірський район, є постраждалий (доповнено)
12.11.2025, 09:49
Новини Харкова – головне за 12 листопада: атака “шахедів”, приїжджав Шмигаль
Новини Харкова – головне за 12 листопада: атака “шахедів”, приїжджав Шмигаль
12.11.2025, 12:19

Новини за темою:

06.11.2025
П’яного водія з сумнівним посвідченням впіймали у Харкові
04.11.2025
Відмовився обслуговувати українською: таксиста з Харкова оштрафували
25.10.2025
Удари по Харкову та їзда зухвалого водія – підсумки 25 жовтня
24.10.2025
Літній чоловік на Харківщині хотів відкупитись за п’яне водіння – поліція
07.10.2025
Водія Lexus, що ганяв на червоне світло у Харкові, розшукали (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «З фальшивими правами та, ймовірно, під наркотиками: водія зупинили в Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2025 в 12:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 11 листопада, вдень на проспекті Петра Григоренка копи виявили у водія авто Volvo ознаки наркотичного сп’яніння".