З фальшивими правами та, ймовірно, під наркотиками: водія зупинили в Харкові

Напередодні, 11 листопада, вдень на проспекті Петра Григоренка копи виявили у водія авто Volvo ознаки наркотичного сп’яніння, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився. Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що дане посвідчення з вказаним номером та серією відсутнє у наявних базах даних, а сам чоловік ніколи не отримував посвідчення водія», – встановили правоохоронці.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Чоловіка відсторонили від керування та склали на нього адміністративний протокол з ч.1 ст.130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) та адміністративну постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні необхідні документи на право керування) КУпАП.

