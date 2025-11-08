Як відключатимуть електрику завтра, 9 листопада: інформація Укренерго
НЕК “Укренерго” повідомило, що 8 листопада заходи обмеження застосовуватимуть до кінця доби. А 9 листопада по всій Україні планують запровадити графіки.
Якщо все піде за планом, графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби в обсязі від двох до чотирьох черг.
Також будуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 00:00 до 23:59.
“Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!“, – звернулися енергетики.
Читайте також: Що зі світлом: Харківщина серед регіонів, де найважча ситуація
Раніше в ПАТ “Центренерго” заявили, що всі їхні три ТЕС, у тому числі Зміївська на Харківщині, більше не генерують електрику. Росіяни завдали по цих об’єктах найбільшого удару з початку війни.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: відключення, графіки, електрика, НЭК "Укрэнерго";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як відключатимуть електрику завтра, 9 листопада: інформація Укренерго», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2025 в 17:48;