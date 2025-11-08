Live

Як відключатимуть електрику завтра, 9 листопада: інформація Укренерго

Суспільство 17:48   08.11.2025
Оксана Горун

НЕК “Укренерго” повідомило, що 8 листопада заходи обмеження застосовуватимуть до кінця доби. А 9 листопада по всій Україні планують запровадити графіки.

Якщо все піде за планом, графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби в обсязі від двох до чотирьох черг.

Також будуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 00:00 до 23:59.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!“, – звернулися енергетики.

Читайте також: Що зі світлом: Харківщина серед регіонів, де найважча ситуація

Раніше в ПАТ “Центренерго” заявили, що всі їхні три ТЕС, у тому числі Зміївська на Харківщині, більше не генерують електрику. Росіяни завдали по цих об’єктах найбільшого удару з початку війни.

Автор: Оксана Горун
