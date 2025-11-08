Как будут отключать электричество завтра, 9 ноября: информация Укрэнерго
НЭК «Укрэнерго» сообщило, что 8 ноября меры ограничения будут применять до конца суток. А 9 ноября по всей Украине планируют ввести графики.
Если все пойдет по плану, графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток в объеме от двух до четырех очередей.
Также будут графики ограничения мощности для промышленных потребителей — с 00:00 до 23:59.
«Внимание! Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!», — обратились энергетики.
Ранее в ПАО «Центрэнерго» заявили, что все их три ТЭС, в том числе Змиевская на Харьковщине, больше не генерируют электричество. Россияне нанесли по этим объектам самый массированный удар с начала войны.
