Харків без метро, а ​​область без світла, успіхи РФ – підсумки 9 листопада

Події 22:30   09.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків без метро, а ​​область без світла, успіхи РФ – підсумки 9 листопада

Другий день у Харкові не вистачає електроенергії для стабільної роботи метрополітену, з цієї ж причини в регіоні виникла проблема з теплопостачанням та водою, ворог захопив нові території на Куп’янському напрямку. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 9 листопада.

У Харкові запрацювало метро, ​​але ненадовго

Близько шостої ранку до КП “Харківський метрополітен” повідомили, що після масованого обстрілу підземка знову почала перевозити пасажирів. Потяги розпочали рух згідно з графіком вихідного дня. Винятком стала Олексіївська лінія – там люди могли доїхати лише від станції “Метробудівників” до “24 Серпня”. Проте вже за годину стан енергосистеми не дозволив продовжувати рух – і роботу метро зупинили. Підземку знову перевели у режим укриття.

Кулеба: без світла, тепла, води 100 тисяч людей – на відновлення потрібен час

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба повідомив, що “масштаб руйнувань на Харківщині – значний”. Він також написав, що для запуску обладнання потрібен час. Енергетики та комунальні служби вже працюють над тим, щоб відновити та стабілізувати системи життєзабезпечення, зазначив він, і додав, що без світла, води та теплопостачання залишаються близько 100 тисяч абонентів.

Ворог просунувся на Куп’янщині – у Deep State оновили карти

9 листопада автори проєкту Deep State показали просування РФ на Куп’янському напрямку. Згідно з оновленою інформацією, ворог захопив частину земель біля Степової Новоселівки. Населений пункт розташований на південному сході від Куп’янська. Тим часом 9 листопада в Інституті вивчення війни повідомляли, що на Куп’янщині ситуація є досить нестабільною і думки щодо територіальних питань поки що розходяться. За даними російських блогерів, українські бійці нещодавно просунулися на полях на захід від автомагістралі Р-79 Куп’янськ-Чугуїв. Однак у ISW цю інформацію поки що не підтверджують. І припускають, що, ймовірно, таких успіхів ЗСУ на Куп’янському напрямку не було.

Також МГ “Об’єктив” повідомляла сьогодні:

🔹 Під контролем ЗСУ залишилося лише 10% Вовчанська? Аналіз ISW

🔹 Чому деякі харків’яни зі світлом, але без води

🔹 У ДТП постраждав 12-річний мотоцикліст: у нього врізався 19-річний водій ВАЗ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
