Харьков второй день без метро, а область без света, успехи РФ – итоги 9 ноября

Происшествия 22:30   09.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьков второй день без метро, а область без света, успехи РФ – итоги 9 ноября Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Второй день в Харькове не хватает электроэнергии для стабильной работы метрополитена, по этой же причине в регионе возникли проблема с теплоснабжением и водой, враг захватил новые территории на Купянском направлении. МГ «Объектив» напоминает главные новости 9 ноября.

В Харькове заработало метро, но ненадолго

Около шести утра в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что после массированного обстрела подземка снова начала перевозить пассажиров. Поезда начали движение согласно графику выходного дня. Исключением стала Алексеевская линия – там люди могли доехать лишь от станции «Метростроителей» до «24 Августа». Однако уже через час состояние энергосистемы не позволила продолжать движение – и работу метро остановили. Подземку вновь перевели в режим укрытия.

Кулеба: без света, тепла, воды 100 тысяч людей – на восстановление нужно время

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба сообщил, что «масштаб разрушений на Харьковщине – значительный». Он также написал, что для запуска оборудования нужно время.  Энергетики и коммунальные службы уже работают над тем, чтобы восстановить и стабилизировать системы жизнеобеспечения, отметил он, и добавил, что без света, воды и теплоснабжения остаются около 100 тысяч абонентов.

Враг продвинулся на Купянщине – в Deep State обновили карты

9 ноября авторы проекта Deep State показали продвижение РФ на Купянском направлении. Согласно обновленной информации, враг захватил часть земель около Степной Новоселовки. Населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска. Тем временем 9 ноября в Институте изучения войны сообщали, что на Купянщине ситуация достаточно нестабильная и мнения насчет территориальных вопросов пока что расходятся. По данным российских блогеров, украинские бойцы недавно продвинулись в полях на запад от автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев на захід від Радьковки. Однако в ISW эту информацию пока что не подтверждают. И предполагают, что, вероятно, подобных успехов ВСУ на Купянском направлении не было.

Также МГ «Объектив» сообщала сегодня:

🔹 Под контролем ВСУ осталось лишь 10% Волчанска? Анализ ISW

🔹 Почему некоторые харьковчане со светом, но без воды

🔹 В ДТП пострадал 12-летний мотоциклист: в него врезался 19-летний водитель ВАЗ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
